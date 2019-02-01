СБУ: Теракти на Сумщині влаштовувало ГРУ

Мережу агентурно-бойових груп, створених російською військовою розвідкою викрила СБУ на Сумщині. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомили джерела в СБУ. Операція, за їхніми словами, зайняла кілька років і завершилася наприкінці 2018-го. Окремі агенти з трьох груп вже отримали судові вироки, слідство стосовно членів четвертої триває.

Стали відомі подробиці справи, про яку ще у грудні минулого року повідомила Служба безпеки України. Тоді СБУ повідомила про викриття найбільшої шпигунської та диверсійної мережі за всю історію.

За даними відомства, агентурні групи ліквідовані в 11 областях півдня та сходу України та в столиці. Ланками мережі, зокрема, були групи в Миколаївській, Одеській та Харківській областях.

Ці й інші агентурні одиниці, стверджують в СБУ, були створені Головним управлінням Генштабу Збройних сил Російської Федерації (більш відомого під колишньою назвою ГРУ). Одним з ключових регіонів у розплутуванні справ була Сумщина.

Терор на експорт із РФ

Як стверджує заступник начальника управління СБУ в Сумській області полковник Юрій Байдак, ниточки цих справ тягнулися в інші регіони України. Тож Управління СБУ в Сумській області діяло спільно з Департаментом контррозвідки Служби безпеки України. Попри вироки судів, оперативна гра з російськими спецслужбами продовжувалася. Тепер, коли тривалу операцію завершено, СБУ готова розповісти про неї.

На відміну від шпигунських романів зі стрімким сюжетом, справжні операції можуть тривати роками. Перший з учасників російських агентурних груп цієї мережі на Сумщині отримав вирок у 2016 році, суд над членами четвертої групи ще має відбутися.

Як кажуть в СБУ, вишкіл майбутні сумські диверсанти проходили у відомому навчальному центрі ГУ ГШ ЗС РФ поблизу хутора Молькіно Краснодарського краю. Там агенти спецслужби РФ створювали «загони самооборони» від «бандерівців» (в Луганській та Донецькій області такі загони зрештою перетворилися на «ополчєніє» – ред.), російська спецслужба причетна до терактів та диверсій на території Сумської області.

Іншими словами, пояснюють в СБУ, державна структура Російської Федерації, ГУ Генштабу ЗС РФ готувала створення «Сумської народної республіки», а коли це не вийшло, вдалася до тероризму на території суверенної України.

Зокрема, йдеться про обстріли з гранатометів військкомату й міліції у Шостці та постріл з реактивного вогнемету «Шмель» по авіаремонтному заводі в Конотопі у серпні 2014 року. На гарячому затримали терористів перед запланованим терактом проти проукраїнських активістів і при закладці вибухового пристрою біля складу паливо-мастильних матеріалів 27-ї реактивно-артилерійської бригади ЗСУ в Сумах.

Все це, стверджує заступник начальника управління СБУ в Сумській області полковник Юрій Байдак, – завдання 74-го Розвідувального центру ГУ ГШ ЗС РФ. Контррозвідники називають ім’я одного з кураторів агентурно-бойових та диверсійно-розвідувальних груп: офіцера російської спецслужби звуть Денис Михайлович Юшин.

Теракти здійснені й відвернені

Викриття ДРГ на Сумщині почалися влітку 2015 року. Першу із знешкоджених груп очолював Олександр Низовий, колишній майор УМВС в Сумській області. До групи він залучив ще кілька колишніх співробітників МВС, Державної прикордонної служби, армійських спецпризначенців, а також осіб з кримінального середовища.

Група Низового отримала завдання провести низку підривів в офісах партій та громадських організацій патріотичної спрямованості в Сумах та Тростянецькому районі. Для цього екс-майор, за даними СБУ, отримав з облаштованих російською спецслужбою тайників кілька гранат – дві РГ-42 та по одній Ф-1 і РГД-5. Ціллю було не лише дестабілізувати ситуацію, але й привернути увагу до поглядів радикалів, які протидіють патріотам.

Групу затримали, запобігши терактам, в липні 2015, а в лютому наступного року Низовий отримав 4 роки. Попереднє ув’язнення враховується день за два, тож наприкінці 2016 він вийшов на волю. Та розробка групи оперативниками СБУ тривала до кінця 2018 – встановлення учасників, виявлення організаторів, перехоплення каналів агентурного зв’язку.

Ватажок другої групи зміг втекти за кордон і зараз оголошений в міжнародний розшук, до суду дійшла лише справа його спільника. Разом вони проходили вишкіл у навчальному центрі ГУ ГШ ЗС РФ в Молькіно, тому самому, де за повідомленнями ЗМІ готували бойовиків угруповань «ЛНР» та «ДНР», а також бійців ЧВК «Вагнера».

Втеклий ватажок, громадянин РФ, постійно мешкав у Сумській області і займався контрабандою. Він, кажуть в СБУ, був завербований росіянами задовго до 2014 року. А під час «русской весны» саме він створив «загін самооборони» в Середино-Будському районі, аби боронитися від «правосеків» та «бандерівців». Він же разом із штатними співробітниками ГУ ГШ ЗС РФ особисто брав участь в обстрілах шосткінського військкомату та конотопського авіаремонтного заводу.

Під час обшуку в командира цієї групи знайшли спеціальний комплекс зв’язку (ноутбук, смартфон, шифрувальний пристрій, – ред.), схему тайників. Група доставляла й закладала в них зброю та вибухівку для інших диверсантів в Сумській області, сусідній Харківській та Одеській областях. Розробка цієї групи також завершилася лише наприкінці 2018 року.

«За вказівками невстановленої особи»

Третьою агентурною групою керував колишній підполковник УМВС в Сумській області. Стосовно нього і ще двох його спільників слідство ще йде, тому подробиць СБУ не розкриває. А от один з бойовиків вже отримав вирок за замах на скоєння терористичного акту.

В’ячеслав Вінярський (агентурний псевдонім «Лафет») спочатку проводив рекогносцировку на місцевості, пропонуючи об’єкти терактів, а 5 грудня 2017 і підкинув радіокерований «вибуховий пристрій» до складу паливно-мастильних матеріалів 27-ї Сумської реактивної артилерійської бригади. Диверсії не сталося з єдиної причини – Служба безпеки України заздалегідь отримала інформацію про підготовку теракту і підмінили вибуховий пристрій макетом. «Лафета» взяли на гарячому.

У мотиваційній частині судового вироку Вінярському зазначається, що він діяв за вказівками «невстановленої особи (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження за №22018200000000033 від 16.03.2018, – ред.)». В СБУ кажуть, що «Лафет» отримував завдання і гроші за їх виконання безпосередньо від офіцера ГУ ГШ ЗС РФ Дениса Юшина.

Розвідувальна та терористична мережа, створена за участі цього ГРУшника, діяла на території Сумської, Київської та Львівської областей. Як зазначають співрозмовники з СБУ, коли кримінальне провадження буде завершене й доведене до суду, Україна отримає ще один надійний доказ втручання Росії до внутрішніх справ суверенної держави та підтримки сусідньою державою міжнародного тероризму.