«Дискредитував українських військових»: СБУ повідомила підозру київському блогеру

СБУ повідомила про підозру київському блогеру, який, як стверджують у спецслужбі, «займався дискредитацією українських військових» та «публічно ображав волонтерів».



«Для цього він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону. У своїх стрімах він ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки автомобілів. Відзняті «сюжети» викладав на власній інтернет-платформі та розповсюджував через соцмережі», – зазначають у СБУ.

Цей контент, як додають у відомстві, «широко використовували кремлівські пропагандисти».

Наразі, як зазначають у Службі безпеки, блогеру повідомлена підозра у образі честі та гідності військовослужбовця. Йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

У повідомленні СБУ не вказано імені та прізвища підозрюваного, однак викладені факти та оприлюднені спецслужбою світлини вказують на те, що йдеться про засновника порталу dtp.kiev.ua Владислава Антонова.