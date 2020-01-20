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20 січня 2020, Київ 16:39
Новини | Політика

Контрактника ЗСУ затримали біля військової частини за підозрою у роботі на спецслужби Росії – СБУ

За даними СБУ, йдеться про військовослужбовця однієї з бойових бригад, дислокованої на Дніпропетровщині

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У Службі безпеки повідомили, що контррозвідка викрила військового-контрактника Збройних сил України, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби.

«Правоохоронці затримали викритого контррозвідкою СБУ агента російських спецслужб поблизу військової частини під час спроби передачі зібраних розвідувальних даних. Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, йдеться про військовослужбовця однієї з бойових бригад, дислокованої на Дніпропетровщині. Операція з припинення «підривної діяльності» проводилась в Рівненській області.

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець міста Святогірськ після початку військової агресії РФ в Україні виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де добровільно вступив до лав незаконних збройних формувань так званої «ДНР»… На початку 2019 року бойовик виїхав з тимчасово окупованої території та вступив на військову службу до лав ЗС України за контрактом для виконання завдань ФСБ РФ з отримання розвідувальної інформації у воєнній сфері», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, чоловік працював на одному з підприємств державного концерну «Укроборонпром» і був завербований 2014 року в анексованому Криму
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В СБУ зазначили, що підозрюваний збирав дані про дислокацію військових частин ЗСУ, зокрема в районі проведення ООС, їх переміщення, кількість, тип озброєння, особовий склад та персональні дані командирів. Інформації про те, чи заперечує затриманий свою провину чи підтверджує наразі немає.

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