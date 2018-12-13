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13 Грудень 2018, Київ 14:57
Новини | Події

СБУ заявляє про перекриття «потужного каналу» вогнепальної зброї

«Для виготовлення зброї зловмисники використовували іноземні деталі, у тому числі виготовлені у РФ»

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СБУ повідомила 13 грудня, що її співробітники під процесуальним керівництвом Генпрокуратури блокували в Києві «потужний канал незаконного обігу вогнепальної зброї».

«Оперативники спецслужби встановили, що учасники організованого угруповання, до складу якого входив діючий співробітник Подільського ГУ Нацполіції в Києві, спеціалізувались на виготовлені, переобладнані та подальшому збуті вогнепальної зброї та боєприпасів, зокрема представникам кримінальних кіл. Для виготовлення зброї зловмисники використовували іноземні деталі, у тому числі виготовлені у РФ», – йдеться в повідомленні спецслужби.

Правоохоронці задокументували низку фактів незаконного збуту вогнепальної зброї учасниками угруповання.

«Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили майже двадцять одиниць вогнепальної зброї, зокрема іноземного виробництва та 2500 набоїв різного калібру», – повідомили в СБУ.

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Двом затриманим організаторам оголошено про підозру за ч. 1. ст. 263 Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство, яке встановлює інших осіб причетних до протиправної діяльності, у тому числі представників правоохоронних органів.

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