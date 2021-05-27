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27 травня 2021, Київ 19:40
Новини | Події

СБУ: викрите привласнення коштів для будівництва інфраструктурних об’єктів Збройних сил

Наразі одному з підрядників повідомлена підозра в привласненні та службовому підробленні

Служба безпеки України заявляє, що викрила привласнення державних коштів, які були передбачені для будівництва інфраструктурних об’єктів Збройних сил.

«Організатори вносили до актів виконаних робіт завищені дані про вартість матеріалів і обсяги виконаних робіт. За висновками економічних та будівельно-технічних експертів, зловмисники привласнили понад 1,8 млн грн», – заявили в СБУ.

Наразі одному з підрядників повідомлена підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній міри запобіжного заходу.

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