СБУ затримала лідерів злочинного угруповання, причетного до викрадення людей

Служба безпеки України повідомила, що заблокувала діяльність злочинного організованого угруповання, яке причетне до вчинення резонансних злочинів, залякування і викрадення громадян. Як повідомляє пресслужба СБУ, спецоперація проходила на Дніпропетровщині.

«За попередньою версією слідства, до складу угруповання входило до 15 осіб із кримінальним минулим. Зловмисники тримали у страху місцевих жителів через розбійні напади, насильство і знищення майна. Також лідери угруповання, раніше неодноразово засуджені за вчинення особливо тяжких злочинів, організували розгалужену мережу збуту наркотиків і психотропів в області. Фігуранти реалізовували оптові партії «товару» через особисті зв’язки, а також залучали наркодилерів для перепродажу. За оперативною інформацією, щомісячний обіг заборонених речовин становив майже 6 мільйонів гривень, діяло угруповання майже рік», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, погрожували їм фізичною розправою.

«За попередніми даними, кримінальники також причетні до викрадення людей. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів співробітники СБУ виявили зброю, гранати, наркотичні засоби і гроші, отримані злочинним шляхом. Наразі відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали шістьох організаторів і активних учасників угруповання», – повідомили в СБУ, додавши, що затриманим інкримінують кілька статтей ККУ.

За даними СБУ, також перевіряється інформація щодо причетності до діяльності злочинної організації представників правоохоронних органів.