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25 серпня 2020, Київ 18:47
Новини | Події

СБУ заперечує інформацію, що плиту з іменами загиблих співробітників демонтували

СБУ заявила, що плита пам’яті з іменами загиблих співробітників перебуває в музеє Центру спецоперацій

Служба безпеки України заперечує інформацію, що плиту з іменами загиблих співробітників СБУ демонтували та розбили.

«Насправді ж плита ціла і неушкоджена перебуває в музеї Центру спеціальних операцій «А», як і емблема підрозділу. А образ Богородиці на території Центру спеціальних операцій було встановлено на прохання матерів і дружин загиблих Героїв. Адже саме Оранта є символом мудрості, єдності і материнського захисту воїнів від негараздів», – повідомили в СБУ.

25 серпня ведучий та політолог Тарас Березовець у твітері заявив, що в Центрі спеціальних операцій СБУ «Альфа» «за вимогою нового керівництва була демонтована плита з прізвищами загиблих співробітників». Він додав, що герб «Альфи» замінили на нейтральну «Оранту».

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