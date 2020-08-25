СБУ заперечує інформацію, що плиту з іменами загиблих співробітників демонтували

Служба безпеки України заперечує інформацію, що плиту з іменами загиблих співробітників СБУ демонтували та розбили.

«Насправді ж плита ціла і неушкоджена перебуває в музеї Центру спеціальних операцій «А», як і емблема підрозділу. А образ Богородиці на території Центру спеціальних операцій було встановлено на прохання матерів і дружин загиблих Героїв. Адже саме Оранта є символом мудрості, єдності і материнського захисту воїнів від негараздів», – повідомили в СБУ.

25 серпня ведучий та політолог Тарас Березовець у твітері заявив, що в Центрі спеціальних операцій СБУ «Альфа» «за вимогою нового керівництва була демонтована плита з прізвищами загиблих співробітників». Він додав, що герб «Альфи» замінили на нейтральну «Оранту».