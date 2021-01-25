СБУ: заблокована діяльність мережі інтернет-агітаторів, якими керували з Росії

Служба безпеки України заявила, що заблокувала діяльність мережі інтернет-агітаторів, якими керували з Росії.

«Кіберфахівці Служби безпеки України викрили і припинили деструктивну діяльність керованої з РФ мережі інтернет-агітаторів, які діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей», – розповіли в СБУ.

За даними слідства, за завданням російських кураторів підозрювані скоординовано поширювали у соцмережах матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України, розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

«Кіберфахівці відзначають, що активізація мережі інтернет-агітаторів збігається з так званими «тарифними протестами». Встановлено, що на замовлення іноземних кураторів фігуранти підбурювали користувачів соцмереж до участі в акціях протесту та порушення громадського спокою», – повідомили в СБУ.

Кримінальне провадження відкрите за статтею 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).