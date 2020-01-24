Об’єднання працівників шахт Америки через суд вимагає повернути шахті Ахметова в США статус «порушника»

Об’єднання працівників шахт Америки звернулося до Окружного суду Сполучених Штатів Південного округу Західної Вірджинії з вимогою поновити статус «системного порушника» для вугільної компанії українського олігарха Ріната Ахметова. В позові, поданому у листопаді 2019 року, зазначено, що Управління з охорони праці в гірничодобувній промисловості незаконно скасувало для компанії цей статус. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), видання «Українська правда» та ГО «Центр протидії корупції» – «Україна-США: подвійні правила олігарха Ахметова».

Об’єднання працівників шахт Америки подало в суд на Управління охорони праці через рішення влітку 2018-го року укласти з компанією Ріната Ахметова «Pocahontas coal company LLC» мирову угоду й скасувати проблемний статус – «попри систематичні порушення та штрафи».

«Ми подали цю скаргу, оскільки рішення управління праці є прямою загрозою для здоров’я та безпеки шахтарів в будь-якій точці США. Якщо управління, грубо ігноруючи закон, скасовує статус «порушника» і йому це зійде з рук, то воно зробить це знову. Ми хочемо впевнитися, що це не повториться», – заявило тоді Об’єднання працівників шахт Америки.

«Pocahontas coal company LLC» – одна з дочірніх компаній американського вугільного підприємства «United coal company», що входить в холдинг «Метінвест» Ріната Ахметова. Ця компанія з 2006 року видобуває вугілля на шахті «Affinity Mine» у Західній Вірджинії.

У 2013 році на цій шахті протягом двох тижнів загинуло двоє шахтарів. Одна з трагедій сталася через неякісні запчастини підйомника, на якому гірники спустилися під землю. В ході розслідування трагедії Управління з охорони праці встановило, що «Pocahontas coal company LLC» систематично порушує обов’язкові стандарти безпеки праці. За результатами розслідування, шахті присвоїли статус порушника – «Pattern of Violations» (POV), який закріпився за нею на п’ять років.

Шахта, якій присвоєно проблемний статус, потрапляє під посилений контроль регулятора. І якщо протягом трьох місяців, після присвоєння такого статусу, управління фіксує на цій шахті будь-які нові порушення, то має право видати наказ про виведення шахтарів й, відповідно, зупинку видобутку вугілля.

Журналісти відправили запит до «Метінвесту» з проханням про коментар, але там відмовилися.

Крім того, стало відомо, що комітет Конгресу США підозрює, що вугільну компанію Ахметова незаконно вивели з-під санкцій.

Раніше «Схеми» показали, як в США компанії українського олігарха платять мільйони доларів у разі порушення вимог безпеки на своїх підприємствах, водночас в Україні до відповідальності найчастіше притягують хіба що пересічних працівників його заводу.

Також у розслідуванні «Монополіст «під прикриттям» журналісти розповіли, що холдинг «Метінвест» українського олігарха Ріната Ахметова й народного депутата Вадима Новинського став власником п’яти із восьми коксохімічних заводів, розташованих на підконтрольній Україні території. Така монополізація галузі відбувалась фактично із введенням в оману членів Антимонопольного комітету.