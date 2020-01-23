Комітет Конгресу США підозрює, що вугільну компанію Ахметова незаконно вивели з-під санкцій – «Схеми»

Від вересня 2018 року Комітет з питань освіти та праці Палати представників Конгресу США вивчає деталі угоди, укладеної між вугільною компанією українського олігарха Ріната Ахметова Pocahontas coal company LLC та Управлінням з охорони праці в гірничовидобувній промисловості Міністерства праці США.

Цікавість Конгресу до цієї угоди виникла після того, як управління скасувало статус «систематичного порушника» для шахти Affinity Mine у США, вугілля на якій видобуває компанія Ахметова – Pocahontas coal company LLC – і відправляє на українські коксохімічні заводи. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») та ГО «Центр протидії корупції» – «Україна-США: подвійні правила олігарха Ахметова».

Pocahontas coal company LLC – одна з дочірніх компаній американського вугільного підприємства United coal company, що входить в холдинг «Метінвест» Ріната Ахметова. Ця компанія з 2006 року видобуває вугілля на шахті Affinity Mine у Західній Вірджинії.

У 2013 році на цій шахті, протягом двох тижнів, загинуло двоє шахтарів. Одна з трагедій сталася через неякісні запчастини підйомника, на якому гірники спустилися під землю. Під час розслідування трагедії, Управління з охорони праці встановило, що Pocahontas coal company LLC систематично порушує обов’язкові стандарти безпеки праці. За результатами розслідування управління, шахті присвоїли статус порушника – Pattern of Violations (POV), який закріпився за нею на п’ять років.

Шахта, якій присвоєно проблемний статус, потрапляє під посилений контроль регулятора. І якщо протягом трьох місяців після присвоєння такого статусу управління фіксує на цій шахті будь-які нові порушення, то має право видати наказ про виведення шахтарів й відповідно зупинку видобутку вугілля. А це вже серйозні фінансові втрати для власника шахти – йдеться у розслідуванні журналістів.

Pocahontas coal company LLC через суд намагалася скасувати цей статус, але безуспішно, адже управління щоразу фіксувало на шахті нові порушення й, за підрахунками комітету Конгресу, таких порушень нарахували 265 – протягом п’яти років.

Але попри систематичні порушення й штрафи, регулятор пішов на поступки компанії українського мільярдера. Влітку 2018 року управління з охорони праці уклало з компанією Ахметова мирову угоду й скасувало проблемний статус.

Саме тоді, у 2018 році, угодою між управлінням з охорони праці в гірничодобувній промисловості та фірмою Ахметова зацікавився і Комітет з питань освіти та праці Палати представників Конгресу США. У вересні 2018-го Комітет звернувся до управління праці з проханням надати детальну інформацію про зустрічі із представниками вугільної компанії Ріната Ахметова. У листі до управління, комітет Конгресу висловив сумніви щодо законності угоди із компанією українського олігарха й попросив вказати точну дату повної перевірки шахти, під час якої управління не виявило жодного порушення. Адже тільки в такому випадку управління мало право скасувати проблемний статус.

Розслідування комітету Конгресу щодо компанії триває вже понад рік.

Журналісти відправили запит до «Метінвесту» з проханням про коментар, але там відмовились.

Раніше «Схеми» показали, як в США компанії українського олігарха платять мільйони доларів у разі порушення вимог безпеки на своїх підприємствах, водночас в Україні до відповідальності найчастіше притягують хіба що пересічних працівників його заводу.

Також у розслідуванні «Монополіст «під прикриттям» журналісти розповіли, що холдинг «Метінвест» українського олігарха Ріната Ахметова й народного депутата Вадима Новинського став власником п’яти із восьми коксохімічних заводів, розташованих на підконтрольній Україні території. Така монополізація галузі відбувалась фактично із введенням в оману членів Антимонопольного комітету.