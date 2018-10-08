СБУ заявляє, що не здійснювала слідчих дій щодо Бердинських – журналістка

Служба безпеки України повідомила журналістці Крістіні Бердинських, що «слідчі органів безпеки досудове розслідування в зазначеному вами кримінальному провадженні не здійснюють та не здійснювали». Про це сама Бердинських повідомила у Facebook 8 жовтня.

«З відповіді СБУ, яку я отримала сьогодні, дізналася, що нічого такого виявляється взагалі не було. СБУ нічого не робила, хоча документи свідчать якраз про зворотнє», – вказує журналістка і додає відповідні відскановані зображення документів.

Раніше цього місяця Радіо Свобода повідомляло, що Головне слідче управління Генеральної прокуратури зверталося до першого заступника Служби безпеки України Павла Демчини з дорученням на проведення оперативних слідчих (розшукових) дій стосовно Наталки Седлецької, журналістки Радіо Свобода, головного редактора програми «Схеми: корупція в деталях», та Крістіни Бердинських, журналістки видання «Новое время». Про це повідомили адвокати двох журналісток із посиланнями на матеріали судових справ у їхніх апеляційних скаргах.

26 вересня Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу журналістки Крістіни Бердинських, направивши на повторний розгляд клопотання слідчих щодо доступу до даних із її телефону.

25 вересня у Генпрокуратурі повідомили, що зупинили процедуру отримання даних із телефонів журналісток Седлецької та Бердинських, але на запитання, чи оператор уже передав запитувані дані, відповіді не надали.

За словами адвоката Наталки Седлецької Анатолія Попова, у разі, якщо слідство вже отримало інформацію з телефонів журналістів, вона не може бути використана в матеріалах кримінальної справи.

18 вересня Європейський суд із прав людини ухвалив запобіжне рішення – зобов’язав українську владу до 18 жовтня утриматися від доступу до будь-яких даних від мобільного оператора з телефону журналістки Наталки Седлецької, щодо якої, як і щодо Крістіни Бердинських, рішення про передачу даних Генпрокуратурі ухвалив приблизно у той же час Печерський суд. У цей же день Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу Наталки Седлецької на це рішення і зменшив обсяг даних, що їх може отримати слідчий із мобільного телефону журналістки.

Доступ до масиву даних з телефонів журналістів за період у 17 місяців викликав широку критику українських і міжнародних антикорупційних, правозахисних і журналістських спільнот, дипломатів і урядових організацій, які назвали обсяг цього масиву надмірним.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевнив, що слідство не потребує від оператора мобільного зв’язку якихось даних журналісток Наталії Седлецької і Крістіни Бердинських, окрім дат їхнього перебування в зоні дії вежі мобільного оператора поблизу будівлі НАБУ, що дозволить ГПУ розкрити злочин.