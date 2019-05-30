Бердинських перемогла в суді у справі щодо доступу ГПУ до даних з її телефону

Печерський районний суд міста Києва 30 травня відмовився задовольнити клопотання слідчих про доступ до даних з телефону журналістки видання «Новое время» Крістіни Бердинських за півтора роки. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із суду.

«Розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іжука Р.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні від 16.11.2017 року відмовити», – йдеться в ухвалі суду.

Рішення ухвалене слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Карабанем В.М. Воно є остаточним і не підлягає оскарженню.

«Сьогоднішнє рішення Печерського суду означає, що Генеральна прокуратура не має права перевіряти мій телефон і отримувати дані за півтора роки, – підсумувала Крістіна Бердинських. – Це перемога для всіх журналістів, тому що було вже кілька випадків подібних, і наша мета була захистити права журналістів на захист джерел інформації. І, нарешті, це вдалося, ми захистили і це велика перемога».

Також вона висловила сподівання, що надалі «Генеральна прокуратура за будь-яких президентів більше не буде вдаватися до тих небезпечних прецедентів і не буде намагатися перевіряти телефони журналістів, намагаючись викрити джерела їхньої інформації».

Слідчий ГПУ, за словами самої журналістки, на судове засідання не з’явився.

Наприкінці серпня 2018 року Печерський районний суд Києва надав Генеральній прокуратурі доступ до даних з телефонів журналістки Радіо Свобода Наталки Седлецької та журналістки «Нового времени» Крістіни Бердинських у справі про можливе розголошення директором НАБУ Артемом Ситником даних досудового розслідування.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко запевнив, що слідство не потребує від оператора мобільного зв’язку якихось даних журналісток Наталії Седлецької і Крістіни Бердинських, окрім дат їхнього перебування в зоні дії вежі мобільного оператора поблизу будівлі НАБУ.

Європейський суд з прав людини вказав уряду України, що він має забезпечити утримання органів влади від доступу до будь-яких даних із телефону Седлецької.

20 вересня суд не зміг розглянути скаргу Крістіни Бердинських на ухвалу Печерського суду про доступ ГПУ до даних з її телефону. Як з’ясувалося під час засідання, матеріали судового провадження з Печерського райсуду не надійшли до Апеляційного суду. Крім того, на засідання не з'явилася сторона обвинувачення. 26 вересня Апеляційний суд міста Києва направив на повторний розгляд до Печерського районного суду міста Києва клопотання ГПУ.

Єдиний розгляд клопотання ГПУ про доступ до телефонних даних журналістки «Новое время» Крістіни Бердинських відбувся 12 листопада. За подальші півроку до 30 травня 2019 року жодне засідання не відбулось. За словами журналістки, попередні рази суддя переносив засідання через свої хворобу, відпустку, завантаженість іншими судовими справами, відсутність вільних залів судових засідань тощо.