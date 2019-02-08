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08 Лютий 2019, Київ 16:05
Новини | Політика

«Схеми» серед найбільших отримувачів бюджетних дотацій виявили депутатів аграрного комітету Ради

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Серед найбільших отримувачів бюджетної допомоги (дотацій) на сільське господарство у 2018 році – ціла низка компаній, бенефіціарними власниками яких є депутати-члени комітету з питань аграрної політики Верховної Ради або ж агрофірми їхніх родин, родичів чи помічників. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»)​ «Допоможи мільярдеру».

«Нинішній принцип розподілу державних дотацій з-поміж аграрних підприємств суперечить коаліційній угоді, в якій йдеться про бюджетну підтримку насамперед сімейних фермерських господарств, тобто малого та середнього бізнесу», – йдеться в матеріалів журналістів.

«Серед отримувачів дотацій «Схеми» обрали кількох – за різними напрямками та за принципом найбільшої суми – і виявили, що більшість із них пов'язана з депутатською групою «Воля народу» та «Блоком Петра Порошенка» – йдеться у розслідуванні.

«У той час коли звичайним фермерам подекуди навіть не повідомляють про причини відмови, великим агрохолдингам сприяють навіть тоді, коли формально не всі документи відповідають вимогам», – повідомляють журналісти програми «Схеми», які побували на низці засідань комісії при Міністерстві аграрної політики. Вона розглядає заявки на отримання дотацій.

Понад 60 мільйонів гривень державної підтримки отримали фірми Сергія Лабазюка з групи «Воля народу» – за напрямком надання часткової компенсації вартості будівництва та реконструкції об'єктів.

Близько 60 мільйонів пішло до фірми члена аграрного комітету Ради від групи «Воля народу» Лабазюка
Близько 60 мільйонів пішло до фірми члена аграрного комітету Ради від групи «Воля народу» Лабазюка

​У відповідь на запитання журналіста, чи вважає він справедливим такий розподіл дотацій, коли на його компанії припадають одні з найбільших сум, Лабазюк заявив: «Це – підприємство, на якому працює 6 тисяч працівників, підприємство, яке сплачує найбільше податків і є бюджетоутворювальним у Хмельницькій області, де воно фізично розташоване. Отож було б це фермерське господарство в 30 гектарів землі із трьома коровами, тоді, звичайно, це було б несправедливо, бо це була б якась корупційна складова».

Журналісти також знайшли родину фермерів у Сумській області, які не знали заздалегідь про таку підтримку держави, і вирішили добудовувати свою невелику ферму власними силами. Заступник голови фермерського господарства «Озон» Дмитро Дзюба вважає: «Треба підтримувати невеличкі, починаючі господарства, а холдинги виживуть й самі. Їм доступні і європейські кредити, дешеві кредити. У них є застава. А в таких невеликих сільгоспвиробників, як ми, всього цього не має».

Одразу дві компанії у Кіровоградській області, в яких член аграрного комітету Анатолій Кузьменко є бенефіціарним власником, отримали загалом близько трьох з половиною мільйонів гривень дотацій. Це – ТОВ «УкраАгроКом» та ТОВ «Колос».

Кузьменко наголошує, що мільйони отримав не він, а компанія, «згідно з ухваленими законами»
Кузьменко наголошує, що мільйони отримав не він, а компанія, «згідно з ухваленими законами»

​У коментарі «Схемам» Кузьменко зазначив: «Не я мільйони отримав, моя компанія отримала те, що погоджено згідно з прийнятими законами, згідно з прийнятим бюджетом».

Компанія, пов’язана із колегою Кузьменка по комітету – Олегом Дмитренком – також отримала допомогу від держави у розмірі близько двох з половиною мільйонів гривень. Це – сільськогосподарське товариство «Батьківщина» на Чернігівщині, засновниками якого є дружина та батько депутата. Сам Дмитренко на момент обрання його депутатом був директором родинної агрофірми.

​На питання «Схем» щодо кількості отриманих дотацій депутат спочатку відповів: нуль. А потім додав: «Ні, це – не дотації. Це просто кошти для того… в державі, у міністерстві аграрної політики зацікавлені в тому, щоб всі підприємства зберігали тваринництво

Засновники іншого підприємства на Вінничині – також родичі народного депутата, члена аграрного комітету Петра Юрчишина – дружина та брат. Їхня компанія «Візит» отримала шість мільйонів гривень дотацій – і це одна із найбільших сум, наданих державою в цій області. За напрямком – для часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин.

Підприємство «Візит», засноване дружиною і братом депутата Юрчишина, отримало близько 6 мільйонів
Підприємство «Візит», засноване дружиною і братом депутата Юрчишина, отримало близько 6 мільйонів

Юрчишин підкреслив, що до діяльності цього агропідприємства він не має стосунку: «Мій брат є заслуженим працівником сільського господарства України, він – інвалід першої групи, який не працює і який відмовився від всіх пільг. І сьогодні він створив дві з половиною тисячі робочих місць... Але це не стосується мене, у мене є депутатська діяльність».

Засновникик компанії «Візит» - дружина і брат депутата Юрчишина
Засновникик компанії «Візит» - дружина і брат депутата Юрчишина

​Фірма помічника іншого депутата отримала за різними напрямками щонайменше 14 мільйонів держпідтримки. Це – «Бучачагрохлібпром» на Тернопільщині, власником якої є Петро Гадз. Він же – помічник на громадських засадах члена аграрного комітету Миколи Люшняка. У коментарі журналістам депутат заявив, що не вбачає конфлікту, а, навпаки, «пишається своїм помічником, який розбудовує державу». І підкреслив, що помічник немає доступу до урядових кабінетів.

Фірма помічника депутата від «БПП» Миколи Люшняка отримала за різними напрямками щонайменше 14 мільйонів держпідтримки
Фірма помічника депутата від «БПП» Миколи Люшняка отримала за різними напрямками щонайменше 14 мільйонів держпідтримки

​Раніше «Схеми» підрахували, що кожен українець «заплатив» мільярдеру Юрію Косюку в середньому 23 гривні дотацій – якщо поділити загальну суму держпідтримки бізнесмена і позаштатного радника президента Петра Порошенка на кількість населення.

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