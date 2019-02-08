«Схеми» серед найбільших отримувачів бюджетних дотацій виявили депутатів аграрного комітету Ради

Серед найбільших отримувачів бюджетної допомоги (дотацій) на сільське господарство у 2018 році – ціла низка компаній, бенефіціарними власниками яких є депутати-члени комітету з питань аграрної політики Верховної Ради або ж агрофірми їхніх родин, родичів чи помічників. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»)​ «Допоможи мільярдеру».

«Нинішній принцип розподілу державних дотацій з-поміж аграрних підприємств суперечить коаліційній угоді, в якій йдеться про бюджетну підтримку насамперед сімейних фермерських господарств, тобто малого та середнього бізнесу», – йдеться в матеріалів журналістів.

«Серед отримувачів дотацій «Схеми» обрали кількох – за різними напрямками та за принципом найбільшої суми – і виявили, що більшість із них пов'язана з депутатською групою «Воля народу» та «Блоком Петра Порошенка» – йдеться у розслідуванні.

«У той час коли звичайним фермерам подекуди навіть не повідомляють про причини відмови, великим агрохолдингам сприяють навіть тоді, коли формально не всі документи відповідають вимогам», – повідомляють журналісти програми «Схеми», які побували на низці засідань комісії при Міністерстві аграрної політики. Вона розглядає заявки на отримання дотацій.

Понад 60 мільйонів гривень державної підтримки отримали фірми Сергія Лабазюка з групи «Воля народу» – за напрямком надання часткової компенсації вартості будівництва та реконструкції об'єктів.

​У відповідь на запитання журналіста, чи вважає він справедливим такий розподіл дотацій, коли на його компанії припадають одні з найбільших сум, Лабазюк заявив: «Це – підприємство, на якому працює 6 тисяч працівників, підприємство, яке сплачує найбільше податків і є бюджетоутворювальним у Хмельницькій області, де воно фізично розташоване. Отож було б це фермерське господарство в 30 гектарів землі із трьома коровами, тоді, звичайно, це було б несправедливо, бо це була б якась корупційна складова».

Журналісти також знайшли родину фермерів у Сумській області, які не знали заздалегідь про таку підтримку держави, і вирішили добудовувати свою невелику ферму власними силами. Заступник голови фермерського господарства «Озон» Дмитро Дзюба вважає: «Треба підтримувати невеличкі, починаючі господарства, а холдинги виживуть й самі. Їм доступні і європейські кредити, дешеві кредити. У них є застава. А в таких невеликих сільгоспвиробників, як ми, всього цього не має».

Одразу дві компанії у Кіровоградській області, в яких член аграрного комітету Анатолій Кузьменко є бенефіціарним власником, отримали загалом близько трьох з половиною мільйонів гривень дотацій. Це – ТОВ «УкраАгроКом» та ТОВ «Колос».

​У коментарі «Схемам» Кузьменко зазначив: «Не я мільйони отримав, моя компанія отримала те, що погоджено згідно з прийнятими законами, згідно з прийнятим бюджетом».

Компанія, пов’язана із колегою Кузьменка по комітету – Олегом Дмитренком – також отримала допомогу від держави у розмірі близько двох з половиною мільйонів гривень. Це – сільськогосподарське товариство «Батьківщина» на Чернігівщині, засновниками якого є дружина та батько депутата. Сам Дмитренко на момент обрання його депутатом був директором родинної агрофірми.

​На питання «Схем» щодо кількості отриманих дотацій депутат спочатку відповів: нуль. А потім додав: «Ні, це – не дотації. Це просто кошти для того… в державі, у міністерстві аграрної політики зацікавлені в тому, щоб всі підприємства зберігали тваринництво

Засновники іншого підприємства на Вінничині – також родичі народного депутата, члена аграрного комітету Петра Юрчишина – дружина та брат. Їхня компанія «Візит» отримала шість мільйонів гривень дотацій – і це одна із найбільших сум, наданих державою в цій області. За напрямком – для часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин.

Юрчишин підкреслив, що до діяльності цього агропідприємства він не має стосунку: «Мій брат є заслуженим працівником сільського господарства України, він – інвалід першої групи, який не працює і який відмовився від всіх пільг. І сьогодні він створив дві з половиною тисячі робочих місць... Але це не стосується мене, у мене є депутатська діяльність».

​Фірма помічника іншого депутата отримала за різними напрямками щонайменше 14 мільйонів держпідтримки. Це – «Бучачагрохлібпром» на Тернопільщині, власником якої є Петро Гадз. Він же – помічник на громадських засадах члена аграрного комітету Миколи Люшняка. У коментарі журналістам депутат заявив, що не вбачає конфлікту, а, навпаки, «пишається своїм помічником, який розбудовує державу». І підкреслив, що помічник немає доступу до урядових кабінетів.

​Раніше «Схеми» підрахували, що кожен українець «заплатив» мільярдеру Юрію Косюку в середньому 23 гривні дотацій – якщо поділити загальну суму держпідтримки бізнесмена і позаштатного радника президента Петра Порошенка на кількість населення.