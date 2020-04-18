Міноборони розриває угоди на закупівлі медтоварів у китайської фірми-торговця модемами, про яку розповіли «Схеми»

Міністерство оборони України надало згоду на розірвання укладених договорів на закупівлю засобів медичного захисту від COVID-19 на основі отриманого листа від китайської фірми про те, що вона ініціює розірвання договору через неотримання оплати з України.

Днем раніше 17 квітня Міноборони призначило службове розслідування після того, як журналісти «Схем» оприлюднили інформацію, що 15-16 квітня Міністерство оборони України уклало договори на закупівлю медичних засобів та устаткування для боротьби з коронавірусом на 69,6 мільйона гривень із китайською фірмою, що спеціалізується на виробництві та продажу модемів та іншого телекомунікаційного обладнання, а від імені китайської фірми договори підписує українець, який, найімовірніше, сам працює в структурі Міноборони.

На державному порталі про публічні закупівлі України Prozorro повідомлення з’явилось пізно ввечері 17 квітня поряд з укладеними раніше договорами були опубліковані відповідні листи від Міністерства оборони України та китайської фірми Combasst Industry Development Co, Limited (Шанхай).

Як йдеться у листі, який підписав директор та власник компанії – китаєць Гуань Цзюнь (Guan Jun), фірма вирішили розірвати всі вісім угод через відсутність оплати Міністерством оборони. Окремо китайська фірма зазначає, що вже продала їх іншому покупцеві.

У листі з Китаю не вказана дата, проте в листі-відповіді від Міноборони зазначено, що він датований 17 квітня. Командувач Медичних сил Збройних Сил України Ігор Хоменко надає згоду на розірвання всіх контрактів.

Водночас, 17 квітня у Міністерстві оборони заявили, що проведуть службове розслідування після публікації матеріалу «Схем» стосовно укладання міністерством договорів на закупівлю у китайської фірми засобів медичного захисту від COVID-19.

17 квітня журналісти-розслідувачі «Схем» повідомили, що китайська фірма Combasst Industry Development (Шанхай), із якою укладені договори на всі перераховані товари, не спеціалізується на медичному обладнанні й устаткуванні і не пропонує його в публічно наявному асортименті. Натомість на своєму сайті фірма позиціонується як «високотехнологічна компанія, що спеціалізується на розробці й виробництві комунікаційних та цифрових аудіопродуктів». В асортименті сайту: медіаконвертори, мультиплексори, модеми, обладнання для запису і передачі відео, обладнання для телефонії.

В Україні Combasst представляє громадянин України Андрій Миколайович Біленький, який діє на підставі довіреності від 6 квітня – це день, коли Міністерство оборони оголосило про пошук постачальників.

За даними двох джерел «Схем» у системі МО, цей чоловік працює в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Журналісти розшукали у реєстрах декількох громадянин України з таким самим ПІП; один з них, 1966 року народження, зареєстрований за адресою Електриків, 33 в Києві, що є адресою Головного управління розвідки України.

Ігор Хоменко, командувач Медичних сил Збройних Сил України, який підписав договір, на запитання, чи є Андрій Біленький, який підписав договір від імені переможця тендеру, співробітником Міноборони, відповів: «Може, і є, не знаю. Наскільки я знаю, він не є зараз співробітником, але він є співробітником якихось структур».

Сам Андрій Біленький у телефонній розмові з журналістами «Схем» пообіцяв поговорити пізніше, але після цього вимкнув телефон – тож поставити йому питання про те, чи працює він в Міноборони чи Головному управлінні розвідки, яким чином став представником китайської фірми, і головне – товари якого виробника вона планує поставити в Україну, не вдалося.

Журналісти «Схем» зв’язалися з директором і власником компанії – китаєць Ґуань Цзюнь (Guan Jun) повідомив телефоном, що всі товари будуть китайського виробництва, закуплені у інших фірм.

«Я володію компанією Combasst, так. Це замовлення включає багато різних типів товарів, і ми маємо їх закупити в китайських виробників, окрім того, я також володію медичною фірмою в Шанхаї. І ми будемо закупляти всі товари на території континентального Китаю і доправляти в Україну, в мене в Україні є один співробітник, і в нас є дозволи висилати товари по світу», – заявив він.

Назви конкретних виробників, в яких він закуповує тести, ШВЛ та інші товари для України Гуань Цзюнь не зміг назвати, і не надіслав до редакції, як обіцяв, протягом кількох днів після розмови.