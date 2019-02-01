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01 Лютий 2019, Київ 15:40
Новини | Політика

Експерти розповіли про вартість послуг ботів для українських політиків

Послуги ботів можуть коштувати українським політикам до 20 тисяч доларів

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Послуги ботів для відбілювання репутації та спотворення громадської думки можуть коштувати українським політикам до 20 тисяч доларів у місяць. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») «Ілюзіоністи».

​«Усе залежить від того, якої якості створюється акаунт. Є достатньо сервісів, які пропонують створення від 20 центів до 20 доларів. Це – неякісні боти, які можуть бути забанені, виключені, видалені. Якісна підтримка – рахується в тисячах доларів. Підтримка мережі може коштувати 3-4 тисячі доларів на місяць, 10 тисяч доларів на місяць в залежності від того, скільки ми хочемо охопити цими ботами», – пояснив журналістам «Схем» медіа-консультант Олександр Клімашевський.

У розпорядженні редакції також опинився документ, який виявився пропозицією від однієї з фірм потенційному політичному клієнту. Серед послуг – «формування інформаційного поля та керування ним в українському сегменті фейсбуку в передвиборчий період». Наприклад, за допомогою «ботоферми» пропонують «вкидати» інформацію, розповсюджувати її та «тролити» опонентів.

Пропозиція від однієї з фірм потенційному політичному клієнту, що опинилася в розпорядженні журналістів
Пропозиція від однієї з фірм потенційному політичному клієнту, що опинилася в розпорядженні журналістів

​Ціни – станом на осінь 2018-го року. Так, згідно з документом, робота з офіційною сторінкою клієнта у соцмережі обійдеться замовнику у п'ять тисяч доларів на місяць. Ще плюс півтори тисячі – моніторинг згадок про нього (зокрема, у ЗМІ). За доплату обіцяють розганяти публікації для цільової аудиторії та запускати потрібні меседжі. Загалом вартість послуг таких спеціалістів – сягає щонайменше 16-20 тисяч доларів на місяць.

Ціни на послуги спеціалістів станом на осінь 2018 року
Ціни на послуги спеціалістів станом на осінь 2018 року

​Подібні «ботоферми» мають прес-служби багатьох українських політиків – розповів Дмитро Раімов – політтехнолог, піар-фахівець, який має власну піар-агенцію. Його компанія, твердить, також наймає співробітників, які вели б несправжні акаунти. Раімов підкреслює, що вони працюють виключно на захист репутації. Натомість політики нерідко наймають агенції, які б «інформаційно атакували».

«Зазвичай їхні мішені – чиновники і журналісти. Тобто, коли виходить журналістське розслідування – починається трешняк. – пояснює Раімов. – Атакувати легше. Вкинув інформацію – і далі вона вже розповсюджується сама».

За його словами, підтримка в соцмережах (написання коментарів і постів на захист, відбивання словесних атак користувачів) мінімально обійдеться політику у 2-5 тисяч доларів на місяць.

Він також пояснив, що сторінки ботів, які імітують профілі живих людей, зазвичай веде одна людина, і таких сторінок у неї може бути до 20. А фотографії беруться із соцмереж, які станом на зараз в Україні є заблокованими.

Зазвичай для такої роботи, говорить Раімов, наймають студентів старших курсів.

Зазвичай для такої роботи наймають студентів старших курсів
Зазвичай для такої роботи наймають студентів старших курсів

​«Я наймаю студентів або за фахом політологів, або за фахом соціологів, психологів. Цікаво працювати з психологами, тому що вони розуміють ритм ведення дискусій. Вони вміють витягнути людину на емоцію, – ділиться своїм досвідом політтехнолог. – Умовно кажучи, про що ви можете говорити, якщо тільки що фонтан емоцій був», – розповідає експерт.

За його словами, залежно від посад, вони отримують «непогані кошти по ринку».

«Якщо це людина просто веде коментарі, оці сторінки, то менеджер сторінок - його завдання вести до 20 сторінок неіснуючих людей (...) він отримує в місяць від 700 до 1500 доларів. (...) Керівники проектів мають трохи більше, тому що вони координують ще з десяток таких людей. Це така піраміда управління», – говорить Раімов.

Раніше «Схеми» оприлюднили доказ спотворення ботами громадської думки в інтересах Яценюка та Мартиненка.

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