Після розслідування «Схем» КСУ відмовив депутатам, що хотіли заблокувати роботу АРМА

Конституційний суд України відмовився розглядати подання, в якому 56 народних депутатів намагалися оскаржити діяльність новоствореного Нацагентства з виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних злочинів (скорочено – АРМА).

«Ухвалою Великої палати Конституційного суду України відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі», – йдеться у повідомленні на сайті КСУ.

У серпні 2018 року група народних депутатів вирішила оскаржити у Конституційному суді діяльність АРМА через можливий власний бізнес-інтерес. Арештовані активи частини цих депутатів перебувають в управлінні агентства, через що вони не можуть отримувати з них дохід. Про це йшлося у розслідуванні журналіста програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) Олександра Чорновалова «Хто проти АРМА? 56 бунтівників».

Загалом під конституційним поданням підписалися 56 обранців, та частина з них, як виявили журналісти, є власниками активів, які наразі перебувають під арештом і в управлінні цього відомства, бо це майно, на думку слідства, отримане корупційним шляхом. На період слідства гроші з цього бізнесу йдуть державі, і власники не мають змоги продовжувати на них заробляти.

​Загалом серед 56 підписантів конституційного подання – вихідці з Партії регіонів, які зараз є депутатами «Опозиційного блоку», партії «Відродження» та групи «Воля народу», а також обранці від «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту», а також позафракційні.

Як йдеться в розслідуванні, не виключено, що групу депутатів «Опозиційного блоку» цікавить усунення Агентства від управління активами саме через те, що серед цих активів – майно, яке належить високопосадовцям часів Віктора Януковича. Наприклад, квартири і поверхи бізнес-центру «Гулівер» у Києві – власність екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Опитані журналістами депутати або не змогли пригадати, чому вони вирішили підписатися під конституційним поданням, або втікали, почувши питання про можливий конфлікт інтересів.

У НАЗК пообіцяли розглянути це питання у відповідь на запитання «Схем» , як у відомстві оцінюють дії народних депутатів.

АРМА було створене наприкінці 2016 року за аналогом установ, які успішно функціонують у державах-членах Європейського союзу.

Зараз, за підрахунками голови АРМА Антона Янчука, в управлінні відомства майже півтисячі активів. Серед них також резиденція Межигір'я президента-втікача Віктора Януковича.