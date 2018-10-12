Державний ліс і водойми біля «маєтків Злочевського» лишаються, як і за Януковича, недоступними – «Схеми»

Ділянки державного лісу в Хотянівці під Києвом, що межують із двома розкішними маєтками, які пов’язують з екс-міністром екології Миколою Злочевським, і берег річки біля них, залишаються непідступними. Про це йдеться у спецпроекті «Пострепорт» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

Журналістам, які чотири роки тому першими показали маєтки Злочевського, не вдалося потрапити на їх територію і цього разу – через високий паркан, яким відгороджені будинки у стилі фортець і державний ліс навколо них, відведений для загального відпочинку.

До сусіднього з маєтками лісу не можуть потрапити й інспектори державно-архітектурної будівельної інспекції, що мають перевіряти законність забудови.

Паркан заввишки два метри завадив знімальній групі «Схем» прогулятися лісовими ділянками, виділеними для рекреації садовому товариству «Ключі», на яких побудовані фортеці, пов’язані з колишнім міністром екології Миколою Злочевським.

Так само журналісти не змогли потрапити на берег водойми, підпливши до нього катером – їх зустрів охоронець із собакою.

У липні 2016 року Державне агентство лісових ресурсів України демонтувало частину паркану, який перегороджував прохід до води.

Після знесення паркану Державна екологічна інспекція провела перевірку ділянки і дійшла висновку, що порушень не встановлено, а прибережна смуга витримана і шар ґрунту збережений.

У 2015 році Державне агентство лісових ресурсів України зобов’язало садове товариство «Ключі» демонтувати паркан навколо земельних ділянок, де розташовані маєтки екс-міністра уряду Миколи Азарова – Миколи Злочевського.

За день до кінцевого терміну виконання припису СТ «Ключі» поінформувало держорган про те, що вони демонтують паркан і «відновлять попередній стан земельної ділянки».

Проте цього не було зроблено.

Журналісти програми «Схеми» встановили, що сім гектарів наданого державного лісу обгородили спільним парканом, за яким розташовані приватні маєтки екс-міністра, а селяни не мають доступу до цих ділянок і до води через паркани з колючим дротом.

Після виходу в 2014-му сюжету програми прокуратура спробувала через суд повернути державі ці лісові ділянки, а держінспектор двічі намагався перевірити законність будівництва в лісі, але не довів справу до кінця. Поліція не допомогла держінспектору і не знайшла порушень. У підсумку через чотири роки – зник тільки паркан на березі водойми.

Журналісти встановили, що у 2010 році розпорядженням голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка садівницькому товариству «Ключі» було надано чотири лісові ділянки загальною площею 14,5 гектара на косі між Київським водосховищем і обвідним каналом у користування на 49 років для створення зони відпочинку.

Сьогодні, з’ясували журналісти, ТОВ «Великі ключі», що володіє маєтками і фортецями, як і раніше, пов’язане з колишнім міністром екології.

Керівник компанії – Євген Марчевський, – незмінний з 2014 року, його контактна адреса збігається з адресою іншої фірми, що напряму належить Злочевському, а контактний телефон ТОВ «Великі ключі» збігається з номером людини, через якого, як з'ясували журналісти проекту Бігус.Інфо, торгують взуттям в елітному магазині ZLOCCI у центрі Києва, котрий також пов’язаний із родиною Злочевського.

«Лісники, наприклад, могли б розірвати угоду із користувачем лісу, якщо громадяни не можуть там вільно прогулюватися. Але лісництво не поспішає. Кажуть, немає заяви від громадян. А факт, що державний інспектор не може туди потрапити, не беруть до уваги», – йдеться у «Пострепорті».