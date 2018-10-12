Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Жовтень 2018, Київ 13:58
Новини | Політика

Державний ліс і водойми біля «маєтків Злочевського» лишаються, як і за Януковича, недоступними – «Схеми»

Огорожа й охорона біля «маєтку Злочевського»

Дивитись коментарі

Ділянки державного лісу в Хотянівці під Києвом, що межують із двома розкішними маєтками, які пов’язують з екс-міністром екології Миколою Злочевським, і берег річки біля них, залишаються непідступними. Про це йдеться у спецпроекті «Пострепорт» програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

Журналістам, які чотири роки тому першими показали маєтки Злочевського, не вдалося потрапити на їх територію і цього разу – через високий паркан, яким відгороджені будинки у стилі фортець і державний ліс навколо них, відведений для загального відпочинку.

До сусіднього з маєтками лісу не можуть потрапити й інспектори державно-архітектурної будівельної інспекції, що мають перевіряти законність забудови.

Паркан заввишки два метри завадив знімальній групі «Схем» прогулятися лісовими ділянками, виділеними для рекреації садовому товариству «Ключі», на яких побудовані фортеці, пов’язані з колишнім міністром екології Миколою Злочевським.

Так само журналісти не змогли потрапити на берег водойми, підпливши до нього катером – їх зустрів охоронець із собакою.

У липні 2016 року Державне агентство лісових ресурсів України демонтувало частину паркану, який перегороджував прохід до води.

Залишки від демонтованого паркану
Залишки від демонтованого паркану

Після знесення паркану Державна екологічна інспекція провела перевірку ділянки і дійшла висновку, що порушень не встановлено, а прибережна смуга витримана і шар ґрунту збережений.

У 2015 році Державне агентство лісових ресурсів України зобов’язало садове товариство «Ключі» демонтувати паркан навколо земельних ділянок, де розташовані маєтки екс-міністра уряду Миколи Азарова – Миколи Злочевського.

За день до кінцевого терміну виконання припису СТ «Ключі» поінформувало держорган про те, що вони демонтують паркан і «відновлять попередній стан земельної ділянки».

Проте цього не було зроблено.

Журналісти програми «Схеми» встановили, що сім гектарів наданого державного лісу обгородили спільним парканом, за яким розташовані приватні маєтки екс-міністра, а селяни не мають доступу до цих ділянок і до води через паркани з колючим дротом.

Після виходу в 2014-му сюжету програми прокуратура спробувала через суд повернути державі ці лісові ділянки, а держінспектор двічі намагався перевірити законність будівництва в лісі, але не довів справу до кінця. Поліція не допомогла держінспектору і не знайшла порушень. У підсумку через чотири роки – зник тільки паркан на березі водойми.

Журналісти встановили, що у 2010 році розпорядженням голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка садівницькому товариству «Ключі» було надано чотири лісові ділянки загальною площею 14,5 гектара на косі між Київським водосховищем і обвідним каналом у користування на 49 років для створення зони відпочинку.

Сьогодні, з’ясували журналісти, ТОВ «Великі ключі», що володіє маєтками і фортецями, як і раніше, пов’язане з колишнім міністром екології.

Керівник компанії – Євген Марчевський, – незмінний з 2014 року, його контактна адреса збігається з адресою іншої фірми, що напряму належить Злочевському, а контактний телефон ТОВ «Великі ключі» збігається з номером людини, через якого, як з'ясували журналісти проекту Бігус.Інфо, торгують взуттям в елітному магазині ZLOCCI у центрі Києва, котрий також пов’язаний із родиною Злочевського.

«Лісники, наприклад, могли б розірвати угоду із користувачем лісу, якщо громадяни не можуть там вільно прогулюватися. Але лісництво не поспішає. Кажуть, немає заяви від громадян. А факт, що державний інспектор не може туди потрапити, не беруть до уваги», – йдеться у «Пострепорті».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG