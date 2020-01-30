У Зеленського, як і за Порошенка, засекретили журнал відвідувачів президентського Офісу – «Схеми»

Попри обіцянки Володимира Зеленського щодо публікації списків відвідувачів Банкової, в Офісі президента офіційно відмовились надати журналістам такий перелік візитерів, пояснивши це конфіденційністю. Таким чином, у Зеленського продовжили практику його попередників – Петра Порошенка та Віктора Януковича, коли імена гостей президентського Офісу втаємничували, відмовляючи в інформації, що дає змогу першим особам держави проводити зустрічі з олігархами, особами із сумнівною репутацією, непомічено для громадськості. Про це йдеться у репортажі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – «Зелене світло на Банковій».

«Ведення робочих журналів (журналів відвідувачів)... є допоміжним документом для зручності роботи співробітників Служби охорони під час допуску відвідувачів», – йдеться у відповіді за підписом т.в.о керівника департаменту доступу до публічної інформації Офісу президента України Тамари Козицької.

На Банковій зазначили, що «інформація про відвідувачів є конфіденційною» і також відмовились надати на запит інструкцію, що визначає порядок допуску до Офісу президента, зазначивши, що такий документ «містить інформацію з обмеженим доступом».

Протягом кількох місяців – у жовтні, листопаді та грудні 2019 року – знімальній групі «Схем» вдалось зафіксувати серед візитерів Офісу президента родичів президентських помічників, друзів Володимира Зеленського з «95 кварталу», бізнесменів – серед яких Андрій Вавриш та Олексій Вадатурський, антикорупціонерів, суддів і люстрованих посадовців часів президента Януковича та з уряду Азарова.

Також раніше «Схеми» показали, як колишній голова Служби безпеки України й ексвіцепрем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський відвідує Офіс президента. Після перемоги Зеленського на виборах він став регулярно прилітати в Україну та навідуватись на Банкову.

Крім того, журналісти повідомляли, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко виявив готовність вплинути на більшу відкритість інформації щодо відвідувачів Офісу президента і запропонував написати депутатське звернення. Згодом, листом депутат інформував «Схеми», що це питання входить у його депутатські плани, але не раніше жовтня 2020-го року.

Під час виборчої кампанії президента України команда кандидата Володимира Зеленського оприлюднила відео з назвою «Камери в кабінеті президента...». Ігор Новіков, який пізніше став радником президента, запропонував в якості ідеї публікувати списки відвідувачів Банкової. У передвиборчому ролику Володимир Зеленський відповів, що готовий до такої відкритості – єдине, «з обмеженням державної безпеки».

У перші місяці після своєї перемоги новообраний президент писав у Facebook: «Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей» – і обіцяв прозорість і відкритість у відносинах влади з великим бізнесом.