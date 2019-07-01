«Позивачка» до SkyUp за місяць до «поїздки» у Шарм-ель-Шейх отримала 500 гривень допомоги

Мешканка Баришівки Оксана Пасенко, зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, отримувала матеріальну допомогу за місяць до начебто поїздки в Шарм-ель-Шейх. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») – «Таємниця Баришівського суду».

Як виявили журналісти, Оксана Пасенко отримала матеріальну допомогу від Баришівської селищної ради 19 квітня цього року.

«Громадянка Пасенко звернулася до селищної ради з письмовим зверненням про виділення нецільової благодійної допомоги на лікування. Розпорядженням селищного голови 19.04.2019, на підставі протоколу постійної комісії по соціальному напрямку, заявниці надано допомогу в розмірі 500 гривень для придбання ліків», – йдеться у відповіді на запит журналістів «Схем».

Допомога була надана в межах програми «Турбота», що спрямована на підтримку громадян, які «опинилися у складних життєвих обставинах, які людина сама не може подолати». Наприклад, пов’язані або з хворобою, або зі стихійним лихом, або з іншими складними обставинами.

Тобто «позивачка» зверталась по матеріальну допомогу за місяць до «запланованої поїздки» у Єгипет, підкреслюється у розслідуванні.

Адже у позовній заяві нібито від імені Оксани Пасенко, яку отримали у розпорядження «Схеми», йдеться про те, що мешканка Баришівки придбала квитки на рейс 17 травня до Шарм-ель-Шейха з вильотом з аеропорту «Київ» (Жуляни) – на рейс, який начебто мав виконувати SkyUp.

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​Тоді як 16 травня, як зазначено в документі, «туристці» повідомили, що виліт переноситься на 20 травня через нібито відсутність літаків. Ці дані разом з добіркою негативних відгуків щодо авіакомпанії в мережі, позивачка вказала в заяві як причину відмови від поїздки.

Це в подальшому і стало підставою для Баришівського суду ухвалити рішення про призупинення ліцензії приватному українському авіаперевізнику.

У свою чергу, в авіакомпанії у відповідь на запит «Схем» відповіли, що затримки у рейсах у той день дійсно були – але не на три дні, а максимум – на 4 години, і не з Жулян, а з Борисполя. Вильотів у SkyUp Airlines з аеропорту «Київ» у травні взагалі не було.

​Юрист з авіаційного права Андрій Гук, який проаналізував цю ухвалу Баришівського суду, вважає: там не мали права розглядати цю справу.

«Як би ви позов не обізвали, він є авіаційною пасажирською справою, яка повинна слухатися виключно в одному суді – де зареєстрована авіакомпанія і в такому випадку позивач не має права вибору суду. Компанія SkyUp точно не зареєстрована в Баришівському районі, тому цей суд у принципі не міг розглядати пасажирську справу», – заявив він.

24 травня Баришівський районний суд Київської області вирішив призупинити ліцензію «першого українського лоукосту» SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії «здійснювати господарську діяльність із перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті».

«Схеми» знайшли позивачку до SkyUp: виявилось, заяву до Баришівського суду вона не писала.

18 червня Пасенко звернулася до поліції із заявою про те, що не подавала позов.

Пізніше стало відомо, що мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто свого позову щодо SkyUp, на підставі якого Баришівський районний суд 24 травня призупинив ліцензію авіакомпанії на перевезення пасажирів. Причиною відмови Пасенко вказала те, що вона ніколи не була клієнткою цього авіаперевізника.