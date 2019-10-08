Пов’язаний із експомічником Пшонки депутат від «Слуги народу» претендує на посаду голови Харківської ОДА

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олексій Кучер претендує на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. Відповідна декларація кандидата на посаду була опублікована 8 жовтня на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).



Про зв’язки Олексія Кучера та інших харківських мажоритарників від «Слуги народу» із колишнім прикордонником та експомічником Артема Пшонки, сина біглого ексгенпрокурора Віктора Пшонки, Вадимом Слюсарєвим «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») розповідали у розслідуванні «Приховані обличчя нової влади».

Сам Кучер у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що є кандидатом на посаду голови Харківської ОДА. «Моя кандидатура ще не погоджена, я просто кандидат. Але як кандидат я зобов’язаний заповнити декларацію», – заявив Кучер.

На запитання, чия це була ініціатива, Кучер відповів, що надасть більш розгорнуту інформацію пізніше. На запитання, чи буде його кандидатуру Кабмін розглядати на засіданні 9 жовтня, Кучер відповів: «Можливо».

Тепер кандидатуру Кучера на посаду голови Харківської ОДА повинен погодити Кабінет міністрів, після чого указ про призначення має підписати президент.

Згідно із декларацією Кучера, він не мав доходів за 2018 рік.

Родина Кучерів має три квартири у Харкові та дві земельні ділянки і будинок у області.

Також Олексій Кучер має у власності ще земельну ділянку площею 62500 кв.м. в Херсонській області, а дружина Кучера Вікторія будує ще один житловий будинок в Харківській області у Люботині.

У родини Кучер є два годинники Rolex. У власності родини є 5 автівок, зокрема, Lexus NX 200T придбаний у 2018 році.

Олексій Кучер задекларував акції у ПАТ «Миколаївцемент». Також був засновником у ТОВ «Юридична компанія «Дартлі Груп». Щодо грошових активів родини, то Олексій Кучер задекларував 77 біткоїнів на суму майже 300 тисяч доларів, а також заощадження на суму 87 тисяч доларів. Дружина Вікторія Кучер заощадила 205 тисяч доларів.

Раніше журналісти проаналізували, хто представляв інтереси партії «Слуга народу» на Харківщині і виявили ‒ низка уповноважених осіб кандидатів від президентської політсили на мажоритарних округах працюють у фірмах Вадима Слюсарєва або мають з його компаніями спільні контакти.

У окрузі №179, де переміг кандидат від президентської партії Олексій Кучер, інтереси «Слуги народу» в якості уповноваженої особи представляв Вадим Беліченко ‒ інженер ТОВ «Тієра», яка займається орендою та управлінням майном. Її власник ‒ Вадим Слюсарєв.

Сам Олексій Кучер назвав запитання про його стосунки зі Слюсарєвим провокативним.

«Я знаю його, бачив, чув....Якщо ви хочете про стратегію дій нашої команди, то ми будемо говорити; всі інші питання, які мають в собі суть провокативну, я про них не хочу розмовляти», ‒ заявив депутат.

Вадим Слюсарєв ‒ експомічник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки ‒ Артема Пшонки. Він також тривалий час працював на різних керівних посадах у Державній прикордонній службі, а згодом пішов у бізнес. Зараз він власник 9-ти компаній, які переважно займаються управлінням орендованого майна.

І, як виявили «Схеми», у Харкові Слюсарєв має вплив на кадрову політику ‒ зокрема, на формування частини списку «Слуги народу» в мажоритарних округах на виборах до Верховної Ради.

На питання, які стосунки пов’язують президентську партію та колишнього прикордонника, президент Володимир Зеленський відповів, що він знає Слюсарєва і що той допомагав керівнику місцевого виборчого штабу «Слуги народу» Павлу Сушку. Утім, глава держави заявив, що особисто зі Слюсарєвим не спілкується.