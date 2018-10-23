Суд закріпив контроль оточення Порошенка над великим газовим родовищем на Полтавщині

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову Генеральної прокуратури про визнання незаконною та скасування рішення про видачу фірмі ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на видобуток газу та нафти у Полтавській області. Раніше журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) з’ясували, що фірма, пов’язана з оточенням президента України Петра Порошенка, отримала цей спецдозвіл без аукціону на 20 років.

Про це йдеться в рішенні Окружного адміністративного суда Києва, повідомляє видання «Наші гроші».

У позові Генпрокуратури зазначається, що 18 травня 2017 року Держслужба геології та надрбез аукціону видала маловідомій компанії «Аркона Газ-Енергія» спецдозвіл на 20-річне користування Свистунківсько-Червонолуцьким родовищем на Полтавщині, порушивши таким чином порядок процедури проведення апробації та затвердження оцінки розвідувальних запасів. Право добувати газ коштувало фірмі «Аркона Газ-Енергія» всього 3,8 мільйона гривень.



Фірма купила геологічну інформацію, але вона не була затверджена необхідним протоколом Державною комісією по запасах корисних копалин.

Реальний контроль над ТОВ «Аркона Газ-Енергія», як з’ясували «Схеми», мають люди з оточення президента України Петра Порошенка.

Третьою стороною в справі виступала напівдержавна компанія ПАТ «Укрнафта», яка роками досліджувала й розробляла родовище і також претендувала на цю ліцензію. В «Укрнафті» зазначили, що готові були заплатити за цей спецдозвіл щонайменше 45 мільйонів гривень.

Водночас цій компанії двічі відмовили в наданні права на розробку газового родовища. У листі від Держгеонадр на адресу «Укрнафти» пояснили це тим, що компанія мала на той момент податковий борг перед бюджетом у понад 11 мільярдів гривень.

​Суд визнав, що протокол Держкомісії по запасам корисних копалин про затвердження запасів родовища у «АрконаГаз-Енергія» був відсутній. Але зазначив, що цей документ фірмі потрібен вже після отримання спецдозволу, а тому порушення в діях Держгеонадр, зауважив суд, «не відбулося».

Так само суд не виявив порушень інтересів «Укрнафти», тому що дія її спецдозволу на родовище на Полтавщині на момент видачі документу «АрконаГаз-Енергія» вже закінчилась.

В Адміністрації президента раніше заявили, що «Петро Порошенко не має жодного стосунку до згаданих компаній». Таку відповідь на запит програми надали в офісі Порошенка і попросили не поширювати неправдиву неперевірену інформацію в контексті глави держави». По суті викладених у запиті «Схем» документально підтверджених фактів прес-служба коментарів не надала.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Державної служби геології та надр України під час видачі ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області після виходу розслідування програми «Схеми».