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23 Жовтень 2018, Київ 17:14
Новини | Корупція

Суд закріпив контроль оточення Порошенка над великим газовим родовищем на Полтавщині

Реальний контроль над ТОВ «Аркона Газ-Енергія» мають люди з оточення президента

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Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову Генеральної прокуратури про визнання незаконною та скасування рішення про видачу фірмі ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на видобуток газу та нафти у Полтавській області. Раніше журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) з’ясували, що фірма, пов’язана з оточенням президента України Петра Порошенка, отримала цей спецдозвіл без аукціону на 20 років.

Про це йдеться в рішенні Окружного адміністративного суда Києва, повідомляє видання «Наші гроші».

У позові Генпрокуратури зазначається, що 18 травня 2017 року Держслужба геології та надрбез аукціону видала маловідомій компанії «Аркона Газ-Енергія» спецдозвіл на 20-річне користування Свистунківсько-Червонолуцьким родовищем на Полтавщині, порушивши таким чином порядок процедури проведення апробації та затвердження оцінки розвідувальних запасів. Право добувати газ коштувало фірмі «Аркона Газ-Енергія» всього 3,8 мільйона гривень.

Фірма купила геологічну інформацію, але вона не була затверджена необхідним протоколом Державною комісією по запасах корисних копалин.

Скрін із сайту «Державний інформаційний геологічний фонд України»
Скрін із сайту «Державний інформаційний геологічний фонд України»

Реальний контроль над ТОВ «Аркона Газ-Енергія», як з’ясували «Схеми», мають люди з оточення президента України Петра Порошенка.

Третьою стороною в справі виступала напівдержавна компанія ПАТ «Укрнафта», яка роками досліджувала й розробляла родовище і також претендувала на цю ліцензію. В «Укрнафті» зазначили, що готові були заплатити за цей спецдозвіл щонайменше 45 мільйонів гривень.

Водночас цій компанії двічі відмовили в наданні права на розробку газового родовища. У листі від Держгеонадр на адресу «Укрнафти» пояснили це тим, що компанія мала на той момент податковий борг перед бюджетом у понад 11 мільярдів гривень.

Дмитро Кушнірук, начальник відділу розробки нафти та газу ПАТ «Укрнафта»
Дмитро Кушнірук, начальник відділу розробки нафти та газу ПАТ «Укрнафта»

​Суд визнав, що протокол Держкомісії по запасам корисних копалин про затвердження запасів родовища у «АрконаГаз-Енергія» був відсутній. Але зазначив, що цей документ фірмі потрібен вже після отримання спецдозволу, а тому порушення в діях Держгеонадр, зауважив суд, «не відбулося».

Так само суд не виявив порушень інтересів «Укрнафти», тому що дія її спецдозволу на родовище на Полтавщині на момент видачі документу «АрконаГаз-Енергія» вже закінчилась.

В Адміністрації президента раніше заявили, що «Петро Порошенко не має жодного стосунку до згаданих компаній». Таку відповідь на запит програми надали в офісі Порошенка і попросили не поширювати неправдиву неперевірену інформацію в контексті глави держави». По суті викладених у запиті «Схем» документально підтверджених фактів прес-служба коментарів не надала.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Державної служби геології та надр України під час видачі ТОВ «Аркона Газ-Енергія» спецдозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області після виходу розслідування програми «Схеми».

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