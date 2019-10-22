«Рошен» зобов’язали доплатити 23 мільйони в бюджет через будівництво бісквітного комплексу, про який розповіли «Схеми»

Господарський суд Київської області став на бік виконавчого комітету Бориспільської міськради і присудив ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен»» доплатити 23,19 млн грн пайового внеску в бюджет за будівництво фабрики. Про це йдеться в рішенні Господарського суду Київської області від 15 жовтня.

Суд визнав чинною укладену Додаткову угоду №2 між містом і компанією, відповідно до якої пайовий внесок має складати 10% від кошторису будівництва бісквітного комплексу «Рошен» у Борисполі (667,31 мільйона гривень). І оскільки ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» заплатив лише 30 мільйонів місту, суд зобовязав ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен» доплатити у бюджет решту – 23,19 мільйона гривень (попередньо з боргу вирахували вартість прокладення до комплексу інженерних споруд і комунікацій).

У 2016 році «Схеми» першими розповіли, що компанія «Бісквітний комплекс «Рошен» (один із підрозділів корпорації «Рошен») отримала 7,5 гектара у Борисполі на позаконкурсних умовах – без конкурентів і земельного аукціону.

Крім цього, журналісти «Схем» розповіли, що мер Борисполя на етапах погодження надання землі під комплекс змінював свою позицію щодо можливого розміру пайового внеску «Рошен» в бюджет міста. У 2015 році він заявляв, що корпорація заплатить місту 130 мільйонів гривень (10% від тоді анонсованої тоді вартості проєкту в 1,3 мільярда). А вже через рік погоджувався на 30 мільйонів від «Рошен», тобто на суму, вчетверо нижчу.

Зрештою, кошторис бісквітного комплексу склав не 1,3 мільярда, а 667,3 мільйона гривень. Відповідно до додаткової угоди між містом і корпорацією, розмір пайового внеску мав скласти 10%, тобто більше ніж 60 мільйонів гривень.

Тепер, відповідно до рішення суду, «Рошен» має доплатити в бюджет Борисполя 23,19 мільйона гривень, крім тих 30 мільйонів, які корпорація вже сплатила.