НАЗК не побачило конфлікту інтересів у діях фігуранта розслідування «Схем» Шемчука

Національне агентство з питань протидії корупції не вбачає конфлікту інтересів у діях заступника голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віктора Шемчука, який висловив догану обвинувачу у справі Мартиненка, хоча при цьому також є свідком у цій же справі і причетний до фінансових операцій за участю компанії, підконтрольної екс-депутату.

Про це стало відомо з відповіді відомства на звернення юристів громадської організації «Центр протидії корупції».

У Нацагентстві вважають: щодо Шемчука «не встановлено приватного інтересу, що є обов’язковою складовою конфлікту інтересів».

Раніше програма «Схеми» в розслідуванні «Козирний валет» Миколи Мартиненка» повідомила, що Віктор Шемчук є свідком у справі щодо розкрадання коштів «Енергоатому», де фігурує екс-депутат Микола Мартиненко, що може свідчити про конфлікт інтересів.

Також за висновком Віктора Шемчука як голови прокурорської комісії винесли догану прокуророві у справі Мартиненка – Андрію Перову.

Юрист ГО «Центр протидії корупції» Андрій Савін підкреслює: «Минулого тижня суд задовольнив відвід прокурора САП Андрія Перова від справи Миколи Мартиненка. Рішення Кваліфкомісії прокурорів щодо нього було частиною плану захисту Мартиненка. Адже те, що НАЗК не бачить очевидного конфлікту інтересів, лише свідчить про підігрування Мартиненку».

27 вересня Шевченківський суд у підготовчому засіданні задовольнив відвід прокурора Андрія Перова. Цей відвід заявив адвокат екс-депутата Мартиненка Петро Бойко. Ще раніше захисник поскаржився у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію на прокурора Перова через нібито неповагу до суду – прокурор начебто грюкнув дверима.

Шемчук є колишнім соратником екс-депутата: у 2010-му Шемчук був депутатом Верховної Ради, членом фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», яку в той час очолював Микола Мартиненко. Як стало відомо «Схемам», він причетний до фінансової операції ще у 2010 році на суму 250 тисяч євро з офшорною компанією, підконтрольною Мартиненку, а його дружина була розпорядником коштів іншої фірми, на чий рахунок і осіли ці чверть мільйона євро.

Віктор Шемчук працює в державних органах з 1994 року. Починав зі стажиста й помічника прокурора в прокуратурі Тернополя і дійшов до посади виконувача обов’язків генерального прокурора України за президентства Віктора Ющенка. Також був народним депутатом, входив до фракції «Блоку НУ-НС», а за часів президентства Віктора Януковича майже півроку очолював Львівську область. Нині, за Петра Порошенка, він – заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Відповідно до даних «Схем» з органів ДФС, із 2013 до 2017 року офіційні доходи Віктора Шемчука загалом становили менш ніж два мільйони гривень. Однак журналісти «Схем» віднайшли елітне нерухоме майно його родини у США, оформлене на третіх осіб, але довірене йому особисто. Через це НАБУ відкрило щодо Шемчука провадження за статтею – «декларування недостовірної інформації» (ст. 366-1 Кримінального кодексу України).