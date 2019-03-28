Невідомі намагалися зламати профілі журналістів «Схем» у соцмережах і месенджерах

Протягом декількох тижнів невідомі намагалися отримати доступ до профілів щонайменше чотирьох співробітників програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – під атаку потрапили їхні акаунти в месенджерах Telegram, WhatsApp і соцмережі Facebook.

7 лютого о 4:07 ранку за Києвом невідомі отримали доступ до Телеграм-акаунту журналіста Максима Савчука. За декілька хвилин – о 4:15 – відбулася спроба отримати доступ до Telegram-акаунту журналістки Валерії Єгошиної.

​До того ж, атака на Telegram-акаунти і Валерії, і Максима з різницею в кілька хвилин здійснювалися з однієї IP-адреси.

​Сама Валерія Єгошина припустила, що спроба зламу її акаунту може бути пов’язана із виходом її розслідування «Ілюзіоністи» про ботів, що діють в інтересах впливових політиків партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка та Миколи Мартиненка.

Уже на початку березня невідомі намагалися зламати сторінку журналістки «Схем» Катерини Каплюк у Facebook та отримали доступ до WhatsApp-акаунту SMM/Web-редакторки Дар’ї Мартиненко.

​Головний редактор і ведуча «Схем» Наталка Седлецька вважає ці спроби зламу тривожним сигналом, і прямо пов’язує з професійною діяльністю.

«Схоже, зловмисники шукають «точку входу» у нашу внутрішню комунікацію. Думаю, це може відбуватись з двох причин – або для отримання даних про наші джерела інформації, або для розуміння, про що готуються наступні розслідування. Я можу зрозуміти інтерес зловмисників, але, нагадую, що втручатись в роботу редакції – це протизаконно. До того ж, аби дізнатися про наше нове гучне розслідування достатньо просто увімкнути ефір програми «Схеми» вже сьогодні, 28 березня. Також попереджаю, що у випадку зламу акаунтів наших журналістів, ви можете дізнатись про одну з наймасштабніших афер за часів президентства Петра Порошенка, а значить ефір, який ми наразі ретельно готуємо, вам буде вже не так цікаво дивитись», – каже головний редактор «Схем» Наталка Седлецька.

Журналісти-розслідувачі «Схем» стають об’єктами кібератаки не вперше.

У січні 2018-го, за тиждень після виходу розслідування про таємну відпустку президента Петра Порошенка на Мальдівах його автор Михайло Ткач повідомив про спроби зламу його пошти й акаунтів у соцмережах.

«За цей тиждень мені намагались ламати пошту, месенджери, присилали фейкові листи з фейковими платіжками, попереджали «по тобі працюють», була розгорнута кампанія по дискредитації провладною армією ботів і ломів. Це був дуже насичений тиждень тиску, тиждень, коли машина пропаганди влади працювала, не покладаючи рук. Тиждень маніпуляцій і образ», – написав журналіст у Facebook.

​Згодом тодішній президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Том Кент зробив заяву на підтримку «Схем», у якій засудив спроби перешкоджання роботи редакції.

«Робота журналістів «Схем» сприяє здійсненню прагнень, які висловлюють українці по всьому політичному спектру, до прозорості, належного урядування і боротьби з корупцією як передумов зростання плюралізму й добробуту. Їхня робота є свідченням їхньої відданості своїй країні. У зв’язку з цим Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода засуджує будь-які спроби перешкодити їхнім зусиллям, дискредитувати чи залякати їх, в інтернеті чи будь-яким іншим способом».

А вже в жовтні 2018-го року невідомі особи від імені Михайла Ткача розсилали фішингові листи з фейкової електронної адреси. Шахраї, як повідомила редакція «Схем», створили «цифрового двійника» Михайла Ткача: електронну адресу з його ім’ям, прізвищем та фото, а також використали у підписі журналіста логотип редакції Радіо Свобода. Сам текст листа імітує запит на коментар, які в такій формі ніколи не розсилалися ані від імені «Схем», ані від імені авторів-розслідувачів програми.