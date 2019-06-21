Суркіси неафішовано зустрічалися з Луценком після екстрадиції в Україну свідка, що може дати на них покази – «Схеми»

Брати-бізнесмени Григорій та Ігор Суркіси неафішовано відвідували Генеральну прокуратуру після того, як в Україну був екстрадований екс-керівник компанії «Енергомережа» Дмитро Крючков, який може дати на них покази. Це зафіксували журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), про що йдеться у спецрепортажі «Команда Фі».

Крючков разом із Суркісами є фігурантами справи НАБУ щодо розкрадання сотень мільйонів гривень із напівдержавного «Запоріжжяобленерго», а їхні голоси є на записах телефонних розмов, раніше оприлюднених у розслідуванні «П. дав добро».

25 квітня знімальна група «Схем» зафіксувала, як машина, якою користуються брати-бізнесмени Суркіси, виїхала з території Генеральної прокуратури у Києві.

​У той же період, зазначають журналісти, з Німеччини до України був екстрадований Дмитро Крючков, і були оприлюднені записи його телефонних розмов із соратником президента Ігорем Кононенком і братами Суркісами.

«Що означало, що Крючков може почати давати слідству викривальні покази на бізнесменів. Чому Суркіси, фігуранти справи НАБУ – приїжджали в Генпрокуратуру, яка здійснює над цим слідством нагляд – тобто, визначає його подальшу долю? Чи знали про цей візит детективи? З ким саме зустрічались Суркіси та чому заїжджали на закриту територію ГПУ?» – йдеться у спецрепортажі.

У відповідь у Генпрокуратурі зазначили, що 25 квітня Суркіси «перебували на особистому прийомі громадян, який здійснювався генеральним прокурором, із питань забезпечення вжиття правоохоронними органами скоординованих заходів у розслідуванні кримінальних проваджень щодо діяльності Федерації футболу України».

Григорій Суркіс цю версію у коментарі журналістам письмово підтвердив: «У цей день я був на особистому прийомі громадян генеральним прокурором України у зв‘язку із кримінальними провадженнями щодо діяльності Федерації футболу України».

Водночас раніше в день святкування у Відні дня народження олігарха Дмитра Фірташа, Григорій Суркіс у розмові зі «Схемами» від зв’язку із Крючковим відхрестився:

– Я жодним чином ніколи не був з Крючковим нічим поєднаний. Я жодним чином з ним ніколи не займався бізнесом. І ви знаєте, іноді ми бачимо поєднання різних людей: Коломойський і Ахметов розмовляють між собою. Та це розмови, які жодним чином не мають відношення до цих двох людей. Це вирвані із контекста розмови Ахметова з кимось і розмова Коломойського з кимось. Я вам це твердо гарантую…

– Тобто, ви не заробляли на діяльності компанії «Енергомережа»?

– Я жодним чином ніколи... ні я, ні мій брат не мали жодних економічних стосунків з Крючковим… Декілька років тому детективи НАБУ мали можливість нас запитати про це, ми дали всі пояснення. І другий раз нас, власне кажучи, викликали детективи НАБУ, коли ви вийшли в ефір зі своєю програмою.

Хоча Суркіс спершу спростував причетність до оборудок Крючкова, врешті він визнав, що певні фінансові відносини між ним та обвинуваченим були: «Колись одна людина, яка є для мене людиною близькою, попросила дати фірмі пана Крючкова гарантію від мого депозита. Я її надав. Надав двічі. Тобто, він отримував кошти під гарантію мого депозита – тобто кредит. Перший раз він погасив цей кредит. А другий – ні. Скажіть, будь ласка, якщо ми заробляли, як ви розказували в своїй програмі про те, що ми заробляли шалені кошти – якщо мова йшла про 4 300 000 гривен, якщо я не помиляюсь, другий раз, коли я надав за проханням свого друга пану Крючкову чи його фірмі».

Бізнесмен не уточнив, якого друга мав на увазі, але слідством встановлено: серед підприємств, які погоджувались сплачувати за електроенергію не напряму обленерго, а саме компанії Дмитра Крючкова, були і підприємства олігарха Дмитра Фірташа – якого брати Суркіси називають своїм другом, але водночас заперечують, що мають з ним якісь бізнесові інтереси.

Також знімальна група «Схем» зафіксувала, що 25 квітня одразу після Суркісів закриту територію Генпрокуратури залишив і народний депутат Олександр Грановський, відомий своїми зв’язками та впливом серед правоохоронців.

Сам парламентар письмово відповів, що «не пригадує, щоб одночасно з Суркісами відвідував ГПУ». Водночас він не зміг пояснити, що саме 25 квітня робив у Генпрокуратурі.

«Не пам’ятаю. Міг бути і на допиті, і міг бути на зустрічі», – сказав він.

Спростував синхронний візит із Грановським і Григорій Суркіс.

«Я не зустрічався й не бачився з народним депутатом Олександром Грановським на території Генеральної прокуратури України 25 квітня 2019 року», – зазначив він.

У ГПУ ж «Схемам» відповіли, що того дня Грановський справді відвідував відомство, «користуючись правом безперешкодно відвідувати органи держвлади», але на «особистий прийом до генпрокурора не звертався».

Раніше «Схеми» розповіли, що Дмитро Крючков разом із соратником президента Ігорем Кононенко, бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами, а також іншими високопосадовцями, ймовірно, причетний до схем з виведення сотень мільйонів гривень з декількох українських обленерго. Організація однієї з наймасштабніших афер у сфері енергетики останніх років обговорюється на записах телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, які отримала редакція «Схем». Ці записи на прохання журналістів перед публікацією були верифіковані американськими спеціалістами, які співпрацюють з урядом США.

17 квітня Солом’янський суд Києва взяв під варту бізнесмена Дмитра Крючкова, якого 15 квітня екстрадували з Німеччини до України, з альтернативою застави у розмірі 7 мільйонів гривень – хоча обвинувачення клопотало про розмір застави у 346 мільйонів гривень, що відповідає сумі завданих збитків. Тоді ж прокурори САП заявили, що планують оскаржувати це рішення.

А за декілька днів, 19 квітня Дмитра Крючкова випустили із СІЗО під заставу в 7 мільйонів гривень, яку вніс його адвокат Олександр Лисак, і зобов'язали носити електронний браслет. Згодом суд відмовив у задоволенні апеляції САП щодо збільшення розміру застави Крючкову – і залишив її без змін.

Самі Суркіси (міноритарні акціонери напівдержавного «Запоріжжяобленерго») теж фігурують у справі Крючкова. Поки лише як свідки, але слідство офіційно досліджує їхню роль в цій корупційній схемі.