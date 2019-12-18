Луценко відгуляв ювілей у ресторані фігуранта справи НАБУ в компанії політиків і колишніх підлеглих з ГПУ

На святкуванні 55-річного ювілею ексгенпрокурора Юрія Луценка відгуляли його колишні підлеглі з прокуратури та низка політичних діячів, в тому числі фігуранти кримінальних проваджень та герої антикорупційних журналістських розслідувань. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).
Святкування відбувалося 14 грудня у ресторані Vino e Cucina, який належить Михайлу Бейліну, столичному бізнесмену, в минулому – раднику глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна, нині – фігуранту кримінальної справи НАБУ/САП. Бейліна підозрюють у причетності до корупційної схеми на Укрзалізниці, якою було завдано збитків на 20 мільйонів гривень.
«Серед гостей свята «Схеми» зафіксували низку політичних діячів, зокрема:
- Колишній президент України Петро Порошенко.
- Міський голова Києва Віталій Кличко.
- Бізнесмен Ігор Суркіс та його брат, нині депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс. Обидва фігуранти розслідування НАБУ про розкрадання в сфері державної енергетики.
- Колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» та політтехнолог Порошенка Ігор Гринів.
- Колишній начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей. Саме УДО забезпечувало охорону весілля старшого сина Луценка 2017 році, коли його співробітники скоїли напад на знімальну групу «Схем».
- Ексдепутат та політтехнолог Віктор Уколов.
- Колишній депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук.
- Чинний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв.
- Чинний позафракційний парламентар Андрій Деркач. Випускник Вищої школи КДБ в Росії. Нещодавно Деркач мав зустріч з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані – під час його візиту в Україну», – повідомляють журналісти «Схем».
Також, окрім політичних діячів, ювілей Луценка відвідала низка як колишніх, так і нинішніх працівників прокуратури, зокрема:
- Валерій Романов, який до вересня цього року очолював прокуратуру Запорізької області, а в листопаді отримав посаду начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області,
- донедавна прокурор Києва Роман Говда,
- екскерівник Генінспекції Генпрокуратури Володимир Уваров,
- колишній начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях ГПУ В‘ячеслав Свірець,
- ексначальник департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури Костянтин Моргун,
- колишній начальник департаменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в судах ГПУ Сергій Тимченко.
«Його не покликали, а він знову прийшов», – написала речниця Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook, очевидно маючи на увазі журналіста «Схем» Михайла Ткача.
«Назнімав багато відео, перехожих і навіть гостей із весілля, що святкували на першому поверсі того ж ресторану. Багатьох він не упізнав, серед них і Дмитра Яроша. Мабуть, тому, що такі люди його не цікавлять апріорі. Бо тут про «батьківщину захищати, а не з-під кущів в тарілки заглядати», – написала Сарган.
Юрій Луценко працював на посаді генерального прокурора з травня 2016 року до серпня 2019-го.
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