Луценко відгуляв ювілей у ресторані фігуранта справи НАБУ в компанії політиків і колишніх підлеглих з ГПУ

На святкуванні 55-річного ювілею ексгенпрокурора Юрія Луценка відгуляли його колишні підлеглі з прокуратури та низка політичних діячів, в тому числі фігуранти кримінальних проваджень та герої антикорупційних журналістських розслідувань. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільного проєкту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Святкування відбувалося 14 грудня у ресторані Vino e Cucina, який належить Михайлу Бейліну, столичному бізнесмену, в минулому – раднику глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна, нині – фігуранту кримінальної справи НАБУ/САП. Бейліна підозрюють у причетності до корупційної схеми на Укрзалізниці, якою було завдано збитків на 20 мільйонів гривень.

«Серед гостей свята «Схеми» зафіксували низку політичних діячів, зокрема:

Колишній президент України Петро Порошенко.

Міський голова Києва Віталій Кличко.

Бізнесмен Ігор Суркіс та його брат, нині депутат від ОПЗЖ Григорій Суркіс. Обидва фігуранти розслідування НАБУ про розкрадання в сфері державної енергетики.

Колишній народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» та політтехнолог Порошенка Ігор Гринів.

Колишній начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей. Саме УДО забезпечувало охорону весілля старшого сина Луценка 2017 році, коли його співробітники скоїли напад на знімальну групу «Схем».

Ексдепутат та політтехнолог Віктор Уколов.

Колишній депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук.

Чинний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв.

Чинний позафракційний парламентар Андрій Деркач. Випускник Вищої школи КДБ в Росії. Нещодавно Деркач мав зустріч з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані – під час його візиту в Україну», – повідомляють журналісти «Схем».

Також, окрім політичних діячів, ювілей Луценка відвідала низка як колишніх, так і нинішніх працівників прокуратури, зокрема:

Валерій Романов, який до вересня цього року очолював прокуратуру Запорізької області, а в листопаді отримав посаду начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області,

донедавна прокурор Києва Роман Говда,

екскерівник Генінспекції Генпрокуратури Володимир Уваров,

колишній начальник управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях ГПУ В‘ячеслав Свірець,

ексначальник департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури Костянтин Моргун,

колишній начальник департаменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів громадянина або держави в судах ГПУ Сергій Тимченко.

«Його не покликали, а він знову прийшов», – написала речниця Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook, очевидно маючи на увазі журналіста «Схем» Михайла Ткача.

«Назнімав багато відео, перехожих і навіть гостей із весілля, що святкували на першому поверсі того ж ресторану. Багатьох він не упізнав, серед них і Дмитра Яроша. Мабуть, тому, що такі люди його не цікавлять апріорі. Бо тут про «батьківщину захищати, а не з-під кущів в тарілки заглядати», – написала Сарган.

Юрій Луценко працював на посаді генерального прокурора з травня 2016 року до серпня 2019-го.​



Читайте також: 7 розслідувань «Схем» про Генпрокуратуру і Луценка