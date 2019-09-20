Заводи холдингу Ахметова забруднюють повітря на Дніпропетровщині – розслідування

Заводи холдингу «Метінвест», що належить олігарху Рінату Ахметову та народному депутату Вадиму Новинському, забруднюють повітря в місті Кам’янське на Дніпропетровщині шкідливими для здоров’я людей речовинами. Йдеться про «Дніпровський коксохімічний завод», «Южкокс» і потужності «Дніпровського металургійного комбінату», що контролюються Ахметовим і Новинським. Про це йдеться в розслідуванні «Монополіст «під прикриттям» – спільному проекті програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), «Української правди» та ГО «Центр протидії корупції».

Кам’янське входить до п’ятірки українських міст із найбільш забрудненим повітрям. Під час поїздки до Кам’янського журналісти зафіксували, як викиди цих підприємств створюють димову завісу над містом і навіть провели експеримент, щоб наочно показати наслідки цього.



Знімальна група лишила на ніч аркуші білого паперу на даху готелю, де зупинилася. Зранку журналісти виявили на них шар пилу – але не звичайного бруду, а графітового пилу.

Журналісти зафіксували, як такий чорний блискучий пил осідав на вікнах і житлових будинках.

На нього ж нарікають і місцеві мешканці – і скаржаться на постійні головні болі.

«Графіт летить страшно, – розповіла журналістам жителька Кам’янського, витираючи пил зі свого вікна. – Тільки помиєш – і такий вже знову шар (графітового пилу – ред.). Ось попереш, повісиш, а потім струснеш і він летить, блищить... Графіт, так».

Крім того, знімальна група зафіксувала над містом густий рудий дим. Депутат Кам’янської міської ради Андрій Іванченко пояснив, що це – викиди з Дніпровського металургійного комбінату.

«Для людей, які там працюють – я взагалі вважаю, що це пекло. Там порушуються всі норми і правила. Це графіт. Там організований іде зараз викид, можливо навіть понаднормовий, оскільки ми бачимо, що шлейф іде над містом простягається на кілька кілометрів», – розповів депутат журналістам. І додав, що директор цього заводу багаторазово обіцяв, що такий рудий дим «кам’янчани більше не побачать».

Екологічна ситуація в місті зацікавила і профільні відомства та правоохоронців.

У 2018 році екологічна інспекція за численними зверненнями місцевих мешканців провела на комбінаті позапланову перевірку, під час якої виявила понаднормові викиди. Тоді підприємство оштрафували на 26 тисяч гривень.

Також журналісти дослідили, що екологічною ситуацію в Кам’янському зацікавились і в Нацполіції. У травні 2019 року поліцейські та прокуратура Дніпропетровщини розпочали кримінальне провадження за фактом забруднення «Дніпровським металургійним комбінатом» атмосферного повітря шкідливими для життя людей речовинами.

Однак не лише комбінат забруднює повітря у місті. Численні викиди спричиняють і два інших заводи, які контролює «Метінвест». Це «Дніпровський коксохімічний завод» і «Южкокс», які виробляють важливу для металургів сировину – кокс. Викиди цих підприємств журналісти також зафіксували. Крім того, наприкінці 2018 року Міністерство екології під час перевірки цих заводів також виявило на них порушення і висунуло вимогу усунути їх.

Журналісти звернулися до Міністерства екології з питанням, чи виконали заводи Ахметова та Новинського їхню вказівку. Там відповіли, що планують перевірити це до кінця поточного року.

Журналісти також звернулися до холдингу «Метінвест» із питанням, що компанія робить, щоб запобігати забруденню Кам’янського, та як виконує приписи екологічної інспекції. На момент публікації відповіді там не надали.

Раніше журналісти в розслідуванні «Монополіст «під прикриттям» розповіли, що холдинг «Метінвест» українського олігарха Ріната Ахметова й народного депутата Вадима Новинського став власником п’яти із восьми коксохімічних заводів, розташованих на підконтрольній Україні території. Така монополізація галузі відбувалась фактично із введенням в оману членів Антимонопольного комітету.