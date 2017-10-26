СБУ підтвердила обшуки у компанії родини соратника Ляшка за підозрою у фінансуванні тероризму

Служба безпеки України підтвердила обшуки у службових осіб компанії «Снек Експорт», яка входить у корпорацію S.Group, що належить родині народного депутата від фракції Радикальної партії Сергія Рибалки.

Як ідеться у відповіді служби на запит програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), слідчі управління СБУ в Сумській області проводять досудове розслідування «у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини фінансування терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» окремими суб’єктами господарської діяльності України».

«16 жовтня 2017 року СБУ було проведено обшуки у службових осіб вказаного ТОВ, під час яких вилучено речі і документи, що мають значення для досудового розслідування», – йдеться у відповіді на запит за підписом речниці Служби безпеки Олени Гітлянської.

Більше деталей у спецслужбі не розголошують.

Раніше народний депутат Рибалка заявляв про обшуки й арешти у компаніях, якими управляє його сім’я.

«Вони вже четвертий рік не можуть нічого знайти. І тут вигадали нову фальсифікацію. Нахабно використовують інше кримінальне провадження, але вигадали фейк про нібито фінансування тероризму. Вони вигадали, що якась продукція постачається у «ДНР» чи «ЛНР», – написав Сергій Рибалка.

У лютому 2017 року у Дніпрі співробітники Генпрокуратури вже проводили обшуки в офісних приміщеннях компанії S.Group.

Як повідомила тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган, обшуки проводилися в рамках кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службового підроблення, замаху на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах – а саме 110 мільйонів гривень.

У жовтні 2016 року журналісти програми «Схеми» опублікували деталізований матеріал про офшорні зв’язки українських та кіпрських компаній родини Рибалок.

Сергій Рибалка вперше обраний народним депутатом у 2014 році за партійним списком «Радикальної партії Олега Ляшка» під номером 22. Він одразу очолив комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики й банківської діяльності.

Лідер однойменної політичної партії Олег Ляшко називав Сергія Рибалку одним з головних спонсорів передвиборчої кампанії.

На момент обрання Сергій Рибалка був радником генерального директора з юридичних питань товариства з обмеженою відповідальністю «Снек експорт», яке належить його родині.