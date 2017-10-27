Екс-заступник Матіоса отримав мільйонну зарплату перед звільненням, ГПУ не коментує

Колишній заступник головного військового прокурора України Володимир Жербицький перед звільненням отримав заробітну плату у понад мільйон гривень, але Генпрокуратура у відповідь на запит видання «Слово і діло» відмовилася пояснити, за який період її виплатили та чи достовірно виплата внесена до декларації.

У Генеральній прокуратурі зазначили, що перевіряти достовірність заробітної плати вже звільненого першого заступника військової прокурора Володимира Жербицького має Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Роз’яснюємо, що згідно з чинним законодавством, перевірка достовірності заповнених декларацій і повідомлень належить до повноважень НАЗК», – йдеться у відповіді за підписом начальника відділу розгляду запитів на публічну інформацію Генеральної прокуратури Наталії Теличко.

За її словами, в разі виявлення НАЗК порушень у Жербицького агентство проінформує про це спеціальні органи. Також у ГПУ наголосили, що закон «Про доступ до публічної інформації» не передбачає якихось пояснень, проведення перевірок тощо. До того ж у Генпрокуратурі навіть не вказали, за який період була виплачена зарплата.

18 жовтня Жербицький подав повідомлення про суттєві зміни майнового стану, в якому вказав отримання зарплати в розмірі 1 мільйона 25 тисяч 189 гривень. Того ж дня він подав заяву про звільнення.

Раніше «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») з’ясували, що Жербицький з порушеннями домігся у суді нарахувань вдвічі більшої пенсії.

Як вдалося з’ясувати журналістам, алгоритм цього перерахунку був таким: Володимир Жербицький звернувся до Пенсійного фонду із проханням підвищити йому пенсію, але отримав відмову. Прокурор вирішив судитися і Голосіївський районний суд задовольнив його клопотання. Водночас у Правобережному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в Києві, відповідно до судового реєстру, вирішили рішення про збільшення пенсії оскаржити і подали апеляцію. Проте не заплатили 606 гривень судового збору, що було обов’язковою умовою, відтак апеляція не відбулося. Зрештою, рішення Голосіївського суду вступило у дію, і Володимир Жербицький отримав перерахунок пенсії. Згідно з декларацією, його пенсія зросла з 15 до майже 40 тисяч гривень на місяць.