Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
27 Жовтень 2017, Київ 15:36
Новини | Політика

Екс-заступник Матіоса отримав мільйонну зарплату перед звільненням, ГПУ не коментує

Колишній перший заступник головного військового прокурора Володимир Жербицький

Колишній заступник головного військового прокурора України Володимир Жербицький перед звільненням отримав заробітну плату у понад мільйон гривень, але Генпрокуратура у відповідь на запит видання «Слово і діло» відмовилася пояснити, за який період її виплатили та чи достовірно виплата внесена до декларації.

У Генеральній прокуратурі зазначили, що перевіряти достовірність заробітної плати вже звільненого першого заступника військової прокурора Володимира Жербицького має Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Роз’яснюємо, що згідно з чинним законодавством, перевірка достовірності заповнених декларацій і повідомлень належить до повноважень НАЗК», – йдеться у відповіді за підписом начальника відділу розгляду запитів на публічну інформацію Генеральної прокуратури Наталії Теличко.

За її словами, в разі виявлення НАЗК порушень у Жербицького агентство проінформує про це спеціальні органи. Також у ГПУ наголосили, що закон «Про доступ до публічної інформації» не передбачає якихось пояснень, проведення перевірок тощо. До того ж у Генпрокуратурі навіть не вказали, за який період була виплачена зарплата.

18 жовтня Жербицький подав повідомлення про суттєві зміни майнового стану, в якому вказав отримання зарплати в розмірі 1 мільйона 25 тисяч 189 гривень. Того ж дня він подав заяву про звільнення.

Раніше «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») з’ясували, що Жербицький з порушеннями домігся у суді нарахувань вдвічі більшої пенсії.

Як вдалося з’ясувати журналістам, алгоритм цього перерахунку був таким: Володимир Жербицький звернувся до Пенсійного фонду із проханням підвищити йому пенсію, але отримав відмову. Прокурор вирішив судитися і Голосіївський районний суд задовольнив його клопотання. Водночас у Правобережному об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в Києві, відповідно до судового реєстру, вирішили рішення про збільшення пенсії оскаржити і подали апеляцію. Проте не заплатили 606 гривень судового збору, що було обов’язковою умовою, відтак апеляція не відбулося. Зрештою, рішення Голосіївського суду вступило у дію, і Володимир Жербицький отримав перерахунок пенсії. Згідно з декларацією, його пенсія зросла з 15 до майже 40 тисяч гривень на місяць.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG