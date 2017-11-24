Бізнесмен Леонід Крючков, брат підозрюваного у розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго» Дмитра Крючкова, увечері 22 листопада відвідав Адміністрацію президента. Це зафіксувала знімальна група програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Коли журналісти поцікавились, з якою метою бізнесмен відвідує офіційну резиденцію президента, пояснювати Крючков не захотів. Лише коротко відповів: «З особистих питань».

Його брат – колишній народний депутат Дмитро Крючков – проходить фігурантом у справі щодо привласнення 346 мільйонів гривень «Запоріжжяобленерго», у якому понад 60% акцій належить державі. У липні 2016-го, за словами директора НАБУ Артема Ситника, його оголосили в розшук. Відповідна картка з його прізвищем значиться на сайті МВС в обліку осіб, які переховуються від влади.

З огляду на сумнівну бізнес-репутацію та суспільно важливість інформації, окремо «Схеми» направили запит до Адміністрації президента із проханням повідомити, якою була мета візиту Леоніда Крючкова на Банкову та з ким він там зустрічався.

Журналісти програми з’ясували, що фірма, яка почала заробляти в державних портах, пов’язана з бізнесменом Леонідом Крючковим та опосередковано з заступником голови Нацполіції, начальником департаменту захисту економіки Нацполіції Ігорем Купранцем.

За 8 місяців 2017 року пов’язана з Крючковим приватна фірма «Портосервіс-Миколаїв», яка надає послуги зі швартування суден, заробила майже 10 мільйонів гривень.

«Портосервіс-Миколаїв» належить компанії «Портосервіс-Україна», за якою стоїть офшорна фірма з Беліза «Фенелон Інвестментс». Згідно з реєстром, її бенефіціарним власником вказаний директор «Портосервіс-Україна», прописаний у Миколаєві Анатолій Онч. Він відмовився спілкуватись із журналістами програми.

Водночас у реєстрі юридичних осіб є ще одна фірма, 99 відсотками якої володіє ця ж «Фенелон Інвестментс», – «Транспортна компанія «Укрморсервіс». Її кінцевий власник – киянин Леонід Крючков, молодший брат Дмитра Крючкова, народного депутата 5-го скликання. НАБУ підозрювало Дмитра Крючкова в можливому розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», однак справа поки так і не дійшла до суду.

У письмовій відповіді «Схемам» Леонід Крючков визнав свою причетність до бізнесу у державних портах.

«Цей вид послуг є вільноринковим. Ми провели аналіз усіх портів і ринку швартових послуг, розроблена калькуляція можливих витрат. У результаті ми отримали вартість послуги, яка менше тарифу, запропонованого Адміністрацією морських портів України», – зазначив він у листі.

«Схеми» з’ясували, що близько половини зароблених коштів «Портосервіс-Миколаїв» у 2017 році переказувала київській компанії «Елітбудгруп». Один із власників цієї фірми – мешканець села Добряни на Львівщині Володимир Голиш. «Схеми» знайшли його можливий зв’язок з очільником Департаменту захисту економіки та заступником голови Нацполіції Ігорем Купранцем.

Раніше Голиш був директором фірми «Берком Інвест Захід», якою володіла бізнес-партнерка вже колишньої дружини Ігоря Купранця Наталії. Окрім того, Голиш був прописаний в одному будинку з родичами цього посадовця з Нацполіції. Сам факт знайомства з Купранцем Голиш спочатку заперечив, але згодом все ж визнав, що знає батька Ігоря Купранця Михайла.

Начальника департаменту захисту економіки Нацполіції Ігоря Купранець відмовився прокоментувати «Схемам» його можливий стосунок до бізнесу в державних морських портах.

Бізнесмен Леонід Крючков теж відмовився пояснити, що пов’язує його з Купранцем, зазначивши, що це особисте питання.