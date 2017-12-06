Правоохоронці на комітеті Ради прозвітували про розслідування нападу охорони Медведчука на «Схеми»

Парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики на засіданні заслухав проміжні результати розслідування щодо нападу охоронців лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука на знімальну групу програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ».

Заступник начальника головного слідчого управління Нацполіції Руслан Дударець повідомив, що чотирьом охоронцям лідера «Українського вибору» підготували підозри.

«Нами були проведені необхідні слідчі дії, опрацьоване відео. Ми направили чотири підозри в прокуратуру. Одну з них погодили. Щодо трьох інших прокуратура визначається, яким об’ємом доказів буде доводитися вина осіб, яких ми вважаємо підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченого статтею про «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Зараз визначаємося, що була група осіб, які перешкоджали. Бо там один як старший між ними керував діями інших», – розповів Дударець.

Перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури №9 Євген Малий під час засідання повідомив, що матеріали розслідування передадуть до суду, ймовірно, у січні 2018 року.

Голова комітету Вікторія Сюмар, зі свого боку, підкреслила, що подібні справи рідко доходять до етапу розгляду судом.

«Ця статистика є проблемою для країни і дуже б хотілося, аби в цьому випадку ці справи потрапили до суду, і ми би мали прецеденти покарання за фактами перешкоджання журналістській діяльності», – заявила Сюмар.

Увечері 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука, його охоронці скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), яка перебувала там з метою зафіксувати прямі перельоти Медведчука до Росії. Віктор Медведчук, як уповноважений державою на ведення переговорів щодо звільнення заручників, має на це виняткове право. Однак, як виявили журналісти, він користується цим правом також і з приватних питань. Так, у листопаді минулого року він прилетів із Москви в компанії народного депутата від «Опозиційного блоку» Тараса Козака та бізнесмена Нісана Моісеєва.

Із відео, опублікованого журналістами, видно, як охоронці підприємця в масках і балаклавах кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу – штовхали, били ліктями, ставили підніжки і кілька разів вибили камеру з рук оператора. Також охоронці засліплювали камеру спеціальним ліхтарем. Усе це відбувалося в публічному місці по вулиці Медова, біля VIP-терміналу.

Національна спілка журналістів України засудила напад на журналістів, Нацполіція відкрила кримінальне провадження, а її очільник Князєв пообіцяв провести службове розслідування щодо бездіяльності поліцейських.

Адвокат, який захищає інтереси лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука Ігор Кириленко пізніше звинуватив журналістів у втручанні в приватне життя Медведчука і його родини. Також адвокат назвав «провокацією» розслідування журналістів «Чорні чоловічки» Віктора Медведчука».

Віктор Медведчук, підприємець, лідер проросійської організації «Український вибір» і кум президента Росії Володимира Путіна, є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, зокрема, визволенням заручників.

Ще 2016 року голова Служби безпеки України Василь Грицак підтверджував, що Віктор Медведчук у зв’язку з цим періодично літає власним літаком безпосередньо з України до Москви, хоча загалом через агресію Росії проти України діє заборона на пряме авіаційне сполучення між двома країнами, яку наклав Київ, а у відповідь і Москва.