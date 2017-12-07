На зустрічі до АП ходять фігуранти кримінальних розслідувань, судді та бізнесмени – «Схеми»

Фігуранти кримінальних розслідувань НАБУ, представники судової влади, бізнесмени, а також депутати регулярно ходять до Адміністрації президента. Це фіксувала протягом кількох місяців знімальна група програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»), про що йдеться у спецрепортажі «Усі дороги ведуть в Адміністрацію президента».

Біля Адміністрації президента журналісти зустріли першого заступника голови СБУ Павла Демчину, який є фігурантомрозслідування НАБУ щодо незаконного збагачення.

Також під офісом президента «Схеми» зафільмували підозрюваного у розтраті коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», колишнього народного депутата від «Народного фронту» Миколу Мартиненка. Про мету свого візиту він говорити відмовився.

На Банкову ходить й фігурант іншого розслідування НАБУ – позафракційний народний депутат Борислав Розенблат. Як сам пояснив: прийшов по своїй справі – так званій «бурштиновій», у якій є підозрюваним. Розенблата звинувачують у тому, що він разом із депутатом від «Народного фронту» Максимом Поляковим вимагав хабар у компанії-нерезидента за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину. Обидва депутати звинувачення відкидають.

Серед гостей Банкової журналісти «Схем» зустріли представників судової влади. Зокрема, суддю новопризначеного Верховного суду Івана Міщенка та тимчасового виконувача обов’язків керівника апарату цього ж суду Віктора Капустинського.

Суддя Міщенко пояснив, що в Адміністрації президента спілкувався з людьми, які працюють в раді судової реформи. У свою чергу, Капустинський пояснив журналістам, що приходив на Банкову привітати з днем народження колегу.

Відвідують офіс президента і бізнесмени. Зокрема, «в особистих справах» прийшов сюди Леонід Крючков, який пов’язаний з фірмою, що почала заробляти в державних морських портах, та є молодшим братом екс-депутата Дмитра Крючкова, якого НАБУ підозрювало у можливому розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго».

Окрім того, біля АП зафіксували чоловіка, схожого на харківського бізнесмена Вадима Туманяна, а також голову правління «Міжнародної енергетичної компанії» Олександра Дубового.

Виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин вважає, що візити таких гостей свідчать, що Адміністрація президента «сконцентрувала в собі не притаманні функції впливу на багато процесів, на які б не повинна мати впливу».

«На розслідування, на вирішення якихось бізнесових справ, на судову гілку владу. Це, звісно, оціночне судження. Тут є намагання пролобіювати власний інтерес, тобто з конфліктом інтересів вплинути на діяльність влади за посередництвом, власне, Адміністрації президента чи людей у ній. А відтак, ущемити наші з вами публічні інтереси як суспільства в інтересах когось – чи якогось бізнесу, чи якогось діяча», – вважає експерт.

Адміністрація президента у відповідь на запит «Схеми» з проханням пояснити мету візиту усіх героїв репортажу та повідомити, з ким саме вони там зустрічалися, відповіла, що «відомості про відвідувачів містять персональні дані, які віднесені до інформації з обмеженим доступом».