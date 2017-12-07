Фігуранти кримінальних справ НАБУ Мартиненко і Розенблат ходять до Адміністрації президента – «Схеми»

Фігуранти розслідування НАБУ Микола Мартиненко та Борислав Розенблат ходять на зустрічі до Адміністрації президента. Це зафіксували журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») у спецрепортажі «Всі дороги ведуть в Адміністрацію президента».

Так, зокрема, 1 грудня у супроводі охоронця на Банкову прийшов колишній народний депутат від «Народного фронту» Микола Мартиненко, якого НАБУ підозрює у розтраті коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Біля офісу президента він відмовився розповідати журналістам про мету свого візиту.

Через три дні після відвідин Адміністрації президента у Мартиненка був суд. Захист колишнього депутата просив скасувати його обов’язок – здати на зберігання свої закордонні паспорти. Зрештою, Солом'янський райсуд Києва виключив цю умову і повернув Мартиненку документи для виїзду за кордон.

Інший фігурант розслідування НАБУ, який навідувався на Банкову і якого зафіксували журналісти, – народний депутат Борислав Розенблат. Він є підозрюваним у так званій «бурштиновій справі». Антикорупційне бюро оприлюднило відео, на якому він розповідав, як може посприяти за винагороду реєстрації законопроект щодо видобутку бурштину в інтересах приватної компанії.

«Схеми» помітили Розенблата біля Адміністрації президента 10 листопада. У коментарі журналістам він підтвердив, що прийшов сюди саме у своїй справі.

«Дізнаюся, як там моя заява про захист моїх конституційних прав. Проти мене вчинили злочин працівники НАБУ, я про це заявляв з трибуни Верховної Ради України. Я писав заяву на ім’я президента. Прошу захисту своїх конституційних прав. Він (президент – ред.) як гарант конституції повинен захистити. Був незаконний обшук у мене в літаку, затримання мене і взагалі ця справа, яка ведеться проти мене антиконституційна», – пояснив Розенблат.

Адміністрація президента у відповідь на запит «Схем» з проханням пояснити мету візиту Миколи Мартиненка та Борислава Розенблата та повідомити, з ким саме вони там зустрічалися, відповіла, що «відомості про відвідувачів містять персональні дані, які віднесені до інформації з обмеженим доступом».

Провівши кілька місяців біля Адміністрації президента, знімальна група програми «Схеми» зафіксувала у своєму розслідуванні «Всі дороги ведуть в АП», що до офісу Порошенка (або на Банкову) приходять народні депутати, фігуранти розслідувань НАБУ, новопризначений суддя Верховного суду, бізнесмени та очільники силових відомств.