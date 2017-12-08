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08 Грудень 2017, Київ 11:41
Новини | Політика

Новопризначений суддя Верховного суду відвідує Адміністрацію президента – «Схеми»

Суддя Верховного суду Іван Міщенко

Суддя оновленого Верховного суду Іван Міщенко відвідав Адміністрацію президента України через два тижні після свого призначення. Це зафіксувала знімальна група програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

​«Схеми» зафільмували, як 29 листопада близько сьомої години вечора суддя зайшов до будівлі адміністрації.

Суддя Верховного суду Іван Міщенко
Суддя Верховного суду Іван Міщенко

Журналісти звернули увагу, що Іван Міщенко, будучи ще кандидатом на посаду судді у Верховному суді, серед осіб, які можуть його рекомендувати на цю посаду, зазначив нинішнього члена Вищої ради правосуддя (на той час юстиції) Вадима Беляневича. А ще – Олексія Філатова, заступника голови Адміністрації президента.

При цьому в кодексі суддівської етики зазначено, що суддя повинен уникати взаємовідносин, які можуть вплинути на незалежність та неупередженість судді. А порушення вимог Кодексу розглядає, зокрема, Вища рада правосуддя.

Біля Адміністрації президента Міщенко відмовився коментувати мету свого візиту. Згодом, вже у суді, він розповів журналістам, що відвідував секретаря з питань судової реформи питань Костянтина Красовського. Окремо зазначив, що не порушував кодексу суддівської етики: «Я вважаю, що не порушував, оскільки це професійні контакти, які стосуються професійної діяльності і судової реформи. Я спілкуюся з людьми, які працюють у Раді з питань судової реформи».

При цьому, як з’ясували журналісти, суддя Міщенко не є членом Ради судової реформи при президентові України.

Голова Верховного суду у коментарі програмі зазначила, що судді новоствореного органу не повинні мати ніяких справ на Банковій.

«Звісно, що всі мають розуміння того, щоб не мати ніяких справ в Адміністрації президента, а, по-друге, не справляти таке враження, начебто у нас там є справи», – зазначила голова Верховного суду Валентина Данішевська.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська
Голова Верховного суду Валентина Данішевська

​Провівши кілька місяців біля Адміністрації президента, знімальна група програми «Схеми» зафіксувала у своєму розслідуванні «Всі дороги ведуть в АП», що на Банкову приходять народні депутати, фігуранти розслідувань НАБУ, новопризначений суддя Верховного суду, бізнесмени та очільники силових відомств.

Адміністрація президента у відповідь на запит програми з проханням пояснити мету візиту усіх героїв репортажу та повідомити, з ким саме вони там зустрічалися, відповіла, що «відомості про відвідувачів містять персональні дані, які віднесені до інформації з обмеженим доступом».

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