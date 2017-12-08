Новопризначений суддя Верховного суду відвідує Адміністрацію президента – «Схеми»

Суддя оновленого Верховного суду Іван Міщенко відвідав Адміністрацію президента України через два тижні після свого призначення. Це зафіксувала знімальна група програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

​«Схеми» зафільмували, як 29 листопада близько сьомої години вечора суддя зайшов до будівлі адміністрації.

Журналісти звернули увагу, що Іван Міщенко, будучи ще кандидатом на посаду судді у Верховному суді, серед осіб, які можуть його рекомендувати на цю посаду, зазначив нинішнього члена Вищої ради правосуддя (на той час юстиції) Вадима Беляневича. А ще – Олексія Філатова, заступника голови Адміністрації президента.

При цьому в кодексі суддівської етики зазначено, що суддя повинен уникати взаємовідносин, які можуть вплинути на незалежність та неупередженість судді. А порушення вимог Кодексу розглядає, зокрема, Вища рада правосуддя.

Біля Адміністрації президента Міщенко відмовився коментувати мету свого візиту. Згодом, вже у суді, він розповів журналістам, що відвідував секретаря з питань судової реформи питань Костянтина Красовського. Окремо зазначив, що не порушував кодексу суддівської етики: «Я вважаю, що не порушував, оскільки це професійні контакти, які стосуються професійної діяльності і судової реформи. Я спілкуюся з людьми, які працюють у Раді з питань судової реформи».

При цьому, як з’ясували журналісти, суддя Міщенко не є членом Ради судової реформи при президентові України.

Голова Верховного суду у коментарі програмі зазначила, що судді новоствореного органу не повинні мати ніяких справ на Банковій.

«Звісно, що всі мають розуміння того, щоб не мати ніяких справ в Адміністрації президента, а, по-друге, не справляти таке враження, начебто у нас там є справи», – зазначила голова Верховного суду Валентина Данішевська.

​Провівши кілька місяців біля Адміністрації президента, знімальна група програми «Схеми» зафіксувала у своєму розслідуванні «Всі дороги ведуть в АП», що на Банкову приходять народні депутати, фігуранти розслідувань НАБУ, новопризначений суддя Верховного суду, бізнесмени та очільники силових відомств.

Адміністрація президента у відповідь на запит програми з проханням пояснити мету візиту усіх героїв репортажу та повідомити, з ким саме вони там зустрічалися, відповіла, що «відомості про відвідувачів містять персональні дані, які віднесені до інформації з обмеженим доступом».