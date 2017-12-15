Мільйонер Фукс каже, що відмовився від громадянства Росії і має бізнес-інтереси в Україні – «Схеми»

Донедавна ще російський бізнесмен Павло Фукс стверджує, що відмовився від громадянства РФ і з 2017 року начебто вже не сплачує податків у Росії. Більше того, заявляє, що отримав український паспорт та має бізнес-інтереси в Україні. Про це йдеться у розслідуванні «Новий український олігарх?» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Відповідно до офіційної біографії, Павло Фукс народився у Харкові, але тривалий час прожив у Росії, де й заробив свій капітал. На сайті московської будівельної корпорації MOS CITY GROUP він і досі зазначений як голова ради директорів. А згідно з відкритими даними російського єдиного державного реєстру юросіб, є одним із засновників компанії. Найвідоміший її проект – хмарочоси «Москва-сіті».

Павло Фукс повідомив журналістам, що активів у Росії він вже не має і нещодавно відмовився від російського громадянства, оскільки у 2015 році отримав новий український паспорт: «У мене було два роки, щоб я визначився – я його здаю чи я здаю російський. Я в рамках законодавства України повністю все виконав. Я відмовився від російського паспорта».

З власних джерел програмі «Схеми» стало відомо, що Фукс може мати інтерес до газовидобувної компанії «Укрнафтобуріння», Сахалінського газового родовища, яке входить в орбіту інтересів бізнес-партнера родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його соратника по партії «Народний Фронт» Ігоря Котвіцького, та у приватизації Одеського припортового заводу – якщо не для себе, то для своїх бізнес-партнерів. Окрім того, раніше видання «Економічна правда» з посиланням на власні джерела повідомляло, що частина компаній, зокрема «Девон», «Голден Деррік» та «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», також перейшли у власність Фукса.

Журналісти «Схем» зафіксували, як 22 листопада 2017 року Павло Фукс прилетів одним приватним літаком з Женеви до Києва із народним депутатом Віталієм Хомутинником та головою правління «Укрнафтобуріння» Михайлом Бакуненком. При цьому сам Фукс причетність до компанії «Укрнафтобуріння» спростовує.

«Михайла Бакуненка знаю, так. Але бізнес-проекти нас не пов’язують», – заявив він.

Окремо запевнив, що його частки в цій компанії немає, однак бізнесмен «розглядає це питання». Так само Фукс у коментарі журналістам «Схем» спростовував й інформацію щодо причетності до інших зазначених українських активів, водночас, у розмові не приховував, що має в Україні бізнес-інтереси.

«В Україні я сьогодні маю інтерес, бо сьогодні тут дуже вигідно все купувати. Через два-три роки Україна буде як європейська країна по вартості будь-яких активів, які є», – зазначив Павло Фукс.

За словами головного редактора «РБК-Україна» Сергія Щербини, українськими активами цей бізнесмен почав цікавитись після Революції гідності і початку російської агресії. Відтоді в українських інтернет-ЗМІ «Економічна правда» та «ЛІГАБізнесІнформ» стала з’являтись інформація про придбання Фуксом підприємств на території України.

Уперше до рейтингу найбагатших українців за версією журналу «Фокус» Павло Фукс увійшов у 2017 році за підсумками 2016-го – і одразу посів 24 позицію. Його статки оцінили у 270 мільйонів доларів.

Журналісти програми «Схеми» зафіксували, що бізнесмен Фукс навідується до Адміністрації президента, відвідує Міністерство внутрішніх справ та ресторан в урядовому кварталі одночасно з народним депутатом Олександром Грановським, а також літає одним літаком з депутатом Віталієм Хомутинніком.

«І хоча сам Фукс переконує, що з депутатом Грановським співпрацює лише у соціальних проектах, МВС відвідує начебто через особисті справи і не пам’ятає, чи був у Адміністрації президента, його ймовірні гучні придбання – теперішні та майбутні – можуть свідчити про реальні зв’язки Павла Фукса, адже олігархом в Україні без впливових друзів та перепустки у найвищі кабінети ще не ставав ніхто», – йдеться у розслідуванні.