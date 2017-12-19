Фігурант розслідування «Схем» звільнився з ГПУ і тепер працює в НАЗК

Фігурант розслідування програми «Схеми» Олександр Амплеєв звільнився з Генеральної прокуратури України і вже понад півроку працює в Національному агентстві з питань запобігання корупції, повідомили у НАЗК у відповідь на запит редакції.

У квітні 2017 року Олександра Амплеєва призначили на посаду головного спеціаліста сектору запобігання і виявлення корупції в НАЗК апарату Національного агентства, йдеться у відповіді на запит.

А в липні 2017 року, відповідно до листа відомства, Амплеєва перевели на посаду головного спеціаліста першого відділу Департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя, де він і працює донині.

Олександр Амплеєв був фігурантом розслідування «Мамині прокурори» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти показали, як він їздив на роботу на автомобілі Toyota Camry, вранці виїжджаючи з двору котеджу, розташованого в селі під Києвом. При цьому у декларації тоді ще прокурора за останні три роки – суцільні прочерки: ні квартир, ні будинків, ні машин.

Як з’ясували «Схеми», будинком із 2007 року володіє дружина прокурора Амплеєва Тетяна. Її у своїх деклараціях у розділі «родина» прокурор не вказував. Амплеєв заявляє, що певний час був розлучений, а потім вирішив удруге одружитись із матір’ю своїх дітей. У 2015 році, за словами прокурора, він проживав у свого брата й ніяких витрат не ніс.

Машина, на якій їздить Амплеєв, за словами прокурора, належить його бабусі. 92-річна жінка прописана в Жашкові.

Після публікації цього відео генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що стосовно прокурора Амплеєва вже розпочалась службова перевірка. За словами Луценка, якщо за її результатами виявиться, що спосіб життя прокурора не відповідає його офіційним статкам, прокурора можуть звільнити. Про результати перевірки генпрокурор не повідомляв.