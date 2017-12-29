Директору YouControl оголосили підозру у «несанкціонованому втручанні в роботу комп’ютерів»

Засновнику аналітичного онлайн-сервісу YouControl Сергію Мільману оголосили підозру в «несанкціонованому втручанні в роботу комп’ютерних мереж», повідомляє прес-служба компанії.

«Мільман С.А. підозрюється у вчиненні несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж та мереж електрозв’язку, що призвело до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, що заподіяло значну шкоду, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України», – йдеться в повідомленні про підозру Служби безпеки України.

29 грудня Шевченківський райсуд Києва мав обрати Сергію Мільману запобіжний захід, однак засідання перенесли на 2 січня, оскільки суддя Олег Малинников взяв час на ознайомлення з матеріалами справи.

Під час обрання запобіжного заходу в залі суду був присутній віце-президент ПАРЄ, заступник Комітету парламенту з прав людини Георгій Логвинський, який клопотав про те, щоб узяти підозрюваного на поруки.

«Ми вважаємо, що така поведінка СБУ ще раз підтверджує свавілля правозахисних органів, котрі замість захисту бізнесу займаються його придушенням. У передсвяткові новорічні дні це виглядає особливо цинічно, адже вони розраховують заховати в мішурі свої темні справи», – йдеться в заяві YouControl у Facebook.

У компанії звернули увагу на те, що 31 жовтня цього року суддя Шевченківського райсуду Києва скасував арешт, накладений на майно Сергія Мільмана, оскільки, як зазначено в ухвалі, слідчий суддя вважає, що цей арешт був накладений необґрунтовано – а саме суддя вважає, що Сергій Мільман не має жодного відношення до даного кримінального провадження.

23 березня Служба безпеки України проводила обшуки в офісі й у квартирах працівників онлайн-сервісу YouControl.

Того ж дня СБУ на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну структуру «на незаконному зборі та продажу інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави».

Згодом компанія виступила з публічним спростуванням інформації про можливість будь-яких зв’язків із Росією та інших звинувачень.

YouControl – онлайн-сервіс бізнес-аналітики, що автоматично формує досьє на кожну компанію України, використовуючи інформацію з понад 30 державних реєстрів.

«Основна місія сервісу – сприяти створенню прозорого бізнес-середовища та економічному зростанню України. Один із напрямків діяльності – боротьба з корупцією: компанія надає вільний доступ до сервісу журналістам та громадським активістам для проведення розслідувань, моніторингів та інших заходів», – мовиться в повідомленні на сайті компанії.