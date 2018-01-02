Суд обрав заставу як запобіжний захід засновникові сервісу YouControl

Шевченківський районний суд Києва 2 січня обрав запобіжний захід для засновника аналітичного онлайн-сервісу YouControl Сергія Мільмана у вигляді застави у розмірі 30 прожиткових мінімумів – це 51 тисяча гривень. Таким чином суддя частково задовольнив клопотання обвинувачення. Прокурори вимагали заставу в 6,5 мільйона гривень.

«Ми плануємо відстоювати вільне використання відкритих даних в Україні. І будемо далі відстоювати свою правову позицію. Цей «театр абсурду» не пройде. Він не має права існувати в правовій державі», – зазначили у компанії YouControl, коментуючи рішення суду програмі «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Окрім того, суд постановив, що Сергій Мільман має здати закордонний паспорт. У коментарі у компанії YouControl заявили, що планують через місяць подавати клопотання щодо зміни запобіжного заходу.

«По суті мова йде не про напад на YouControl, а про напад на відкриті дані в цілому і на всю громадськість, котра їх використовує для контролю органів влади та боротьби з корупцією» , – додав Сергій Мільман.

Сьогодні до початку судового засідання представники низки громадських організацій звернулися з відкритим листом до влади щодо припинення тиску на компанію YouControl.

Представники громадських організацій і журналісти закликають керівництво СБУ – «зупинити свавілля стосовно застосування різних методів тиску на представників бізнесу», а суддів, які розглядають справу YouControl, – «відкрито та незаангажовано розглядати відповідні докази вини у діях керівництва компанії».

23 березня 2017 року Служба безпеки України проводила обшуки в офісі і в квартирах працівників онлайн-сервісу YouControl.

Того ж дня СБУ на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну структуру «на незаконному зборі та продажу інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави».

Тоді компанія виступила з публічним запереченням інформації про можливість будь-яких зв’язків із Росією й інших звинувачень.

А 27 грудня 2017 року Служба безпеки України оголосила підозру засновнику аналітичного онлайн-сервісу YouControl Сергію Мільману в тому, що він начебто несанкціоновано втручався у роботу комп'ютерних мереж.

У компанії звернули увагу на те, що 31 жовтня цього року суддя Шевченківського райсуду Києва скасував арешт, накладений на майно Сергія Мільмана, оскільки, як зазначено в ухвалі, слідчий суддя вважає, що цей арешт був накладений необґрунтовано – а саме суддя вважає, що Сергій Мільман не має жодного відношення до даного кримінального провадження.

YouControl – онлайн-сервіс бізнес-аналітики, що автоматично формує досьє на кожну компанію України, використовуючи інформацію з понад 30 державних реєстрів. Ця платформа дає змогу встановлювати зв’язки між фірмами, чиновниками, дізнатись більше про компанії, які, для прикладу, перемогли на державному тендері, а також переглянути фінансову та судову історії фірм.

«Основна місія сервісу – сприяти створенню прозорого бізнес-середовища та економічному зростанню України. Один із напрямків діяльності – боротьба з корупцією: компанія надає вільний доступ до сервісу журналістам та громадським активістам для проведення розслідувань, моніторингів та інших заходів», – мовиться в повідомленні на сайті компанії.