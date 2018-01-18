Порошенко на Мальдівах орендував окремий острів – «Схеми»

Під час неафішованого різдвяного відпочинку на Мальдівах з 1 по 8 січня президент Петро Порошенко орендував окремий острів. Про це йдеться в розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка» програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Із достовірних джерел журналістам стало відомо, що президент та його гості впродовж семи днів та шести ночей відпочивали на Мальдівських островах у п’ятизірковому курортному готелі Cheval Blanc, який складається лише з приватних вілл посеред Індійського океану.

2 дітей та 8 дорослих, серед яких український президент, оселились на найдорожчій віллі курорту Owner’s Villa (Private Island), що розташована на окремому острові. Окрім основної вілли з басейном тут також є гостьова вілла, двоповерхові апартаменти, причал для човнів, зона спа, місце для обіду на свіжому повітрі й приватний пляж.

Із достовірних джерел «Схемам» вдалося дізнатись, що оренда окремого острова на курорті Cheval Blanc коштувала 46 тисяч доларів на добу. Таким чином, підрахували журналісти, під час відпочинку Порошенка вартість проживання за 6 ночей обійшлась у 276 тисяч доларів.

Були й додаткові витрати на острові на розваги та харчування, вартість яких становила загалом 37 550 доларів.

Враховуючи це, а також переліт на чартері з очікуванням літака на Мальдівах, який коштував 188 тисяч доларів (або 154 тисячі євро), Петро Порошенко витратив на тижневу рідзвяну відпустку на екзотичних островах не менше 500 тисяч доларів, що понад 14 мільйонів гривень.

У відповіді на запит програми про виїзд Петра Порошенка за кордон в Адміністрації президента зазначили, що це був «короткий відпочинок: «Цю поїздку він оплатив сам зі власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації».

В офісі Порошенка також наголосили, що всі дані щодо президентської діяльності розміщуються на офіційному сайті, водночас рішення про те, що інформація про ці поїздки (на Мальдіви, а також до державної резиденції Гута на Івано-Франківщині в грудні минулого року – ред.) буде оприлюднена постфактум, було ухвалено заздалегідь, виходячи з міркувань безпеки».

Утім, в Адміністрації президента та особисто сам глава держави уникли відповідей на запитання про те, в який спосіб здійснювалася оплата за переліт та проживання, в яку загальну суму обійшовся відпочинок, хто був разом із президентом на борту літака, а також чи зустрічався Порошенко з кимось із офіційних осіб інших країн, політиками чи бізнесменами під час свого перебування на Мальдівах та чи проходив він паспортний і митний котроль під час вильоту й прильоту.

15 січня «Схеми» надіслали запит Петру Порошенку, продемонструвавши зібрані редакцією докази президентського вояжу в усіх подробицях. А вже наступного дня Адміністрація президента для видання «Інтерфакс» визнала факт президентського відпочинку на Мальдівах, щоправда, без дат та подробиць.