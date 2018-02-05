Фігурант справи «рюкзаків Авакова» Чеботар розповів, чому прийшов на колегію МВС

Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар відвідав підсумкову колегію МВС як запрошена особа. Про це він повідомив у письмовій відповіді на запит програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»), переданій через прес-службу МВС.

«Я брав участь у колегії МВС як запрошена особа – разом з декількома іншими запрошеними особами, серед яких були народні депутати України, громадські діячі, а також представники ЗМІ», – відповів Чеботар.

Окремо екс-заступник Арсена Авакова зазначив, що на даний момент не займає жодних посад у МВС. Як і декілька останніх років – нібито через стан здоров’я. При цьому, за його словами, міністр звертався до нього за порадами – саме з питання реформування правоохоронного відомства.

Раніше журналісти програми «Схеми» повідомили, що 27 січня на річній підсумковій колегії МВС серед запрошених високопосадовців був Сергій Чеботар – колишній заступник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, якому офіційно була вручена підозра в розтраті бюджетних грошей під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

За даними НАБУ, це завдало збитків державі на суму понад 14 мільйонів гривень.

Про можливі переговори Чеботаря та Авакова-молодшого щодо придбання рюкзаків за державні кошти в обхід законної процедури тендеру стало відомо на початку 2016 року. Тоді у YouTube з’явилось відео, на яке звернули увагу та яке проаналізували журналісти «Схем» – з прихованої камери з нібито кабінету тодішнього заступника міністра МВС Чеботаря, на якому також фігурує чоловік, схожий на сина міністра Арсена Авакова Олександра.