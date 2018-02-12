Голова апарату АП уникнув люстрації, бо обіймав «особливу» посаду в міністерстві Табачника – «Схеми»

Керівник Апарату Адміністрації президента Олексій Дніпров уникнув люстрації завдяки листу очільника Національного агентства з питань держслужби Костянтина Ващенка на адресу Адміністрації президента. У цьому листі Ващенко роз’яснив, що Дніпров не підлягає люстрації, бо за часів президентства Віктора Януковича мав посаду «заступник міністра – керівник апарату», а люстрації підлягають тільки особи, що були просто «заступниками міністра». На основі цієї відповіді Дніпров зміг утриматись на роботі в Адміністрації президента вже за часів президентства Петра Порошенка і не потрапив під дію закону України «Про очищення влади». Про це йдеться в матеріалі «Недолюстровані» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Як з’ясували журналісти, Олексій Дніпров за часів президентства Віктора Януковича працював у Міністерстві освіти та науки, очолюваного Дмитром Табачником, а саме був заступником міністра й керівником апарату міністерства.

Сам Дніпров у коментарі «Схемам» сказав наступне: «На посаді заступника міністра освіти я ніколи не перебував. Я перебував на посаді заступника міністра освіти і науки – керівника апарату. Це абсолютно різні посади. І можете подивитися закон «Про очищення влади». Посади заступник міністра – керівник апарату – такої категорії посад у законі немає».

Журналісти з’ясували, що Адміністрація президента в січні 2015 році звернулась за роз’ясненням до Національного агентства з питань держслужби з питанням, чи потрапляє Дніпров під люстрацію. І отримала відповідь за підписом Костянтина Ващенка, що посади, яку обіймав Дніпров, у законі «Про очищення влади» немає.

Так, на думку Ващенка, озвучену згодом у коментарі «Схемам», Олексій Дніпров обіймав посаду не просто заступника міністра – він був «заступник міністра – керівник апарату», а про «посаду із дефісом», за його словами, закон нічого не каже.

«Я не видаю індульгенцій. Я уважно читаю закон і дію на підставі закону. А закон говорить про те, що посада заступника міністра і заступник міністра – керівник апарату – це різні посади. Відповідно, друга з них не є в переліку тих, робота на яких не є причиною того, що особа підлягає люстрації», – зауважив Ващенко «Схемам».

Костянтин Ващенко – член Комісії з питань вищого корпусу держслужби, яка на конкурсі обирає посадовців на високі державні посади. А також – частий гість в Адміністрації президента, що фіксували журналісти «Схем» у минулих репортажах.

У законі «Про очищення влади» йдеться, що заборона обіймати посади у владі, застосовується до осіб, які за президентства Януковича обіймали сукупно не менше одного року певні категорії посад, з-поміж яких є і посада заступника міністра освіти та науки.

Особи, які обіймали сукупно не менше як один рік вищі керівні посади з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року, і тих чиновників, які обіймали посаду в період з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року й не були звільнені в цей період за власним бажанням, відповідно до закону, не можуть працювати в органах державної влади впродовж найближчих 10 років.

Нині в люстраційному реєстрі, який веде Міністерство юстиції, перебувають понад 900 людей. Їм заборонено обіймати державні посади.

Однак «Схеми» знайшли посадовців, які за ознаками потрапляють під дію закону «Про очищення влади», а отже, до 2024 року начебто не мають перебувати на державних посадах, утім, нині на них працюють.