Екс-заступник гендиректора «Укрзалізниці» остаточно програв суд журналістам «Схем»

Журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) не публікували недостовірної інформації про колишнього першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» Максима Бланка і не виплачуватимуть йому компенсації. Верховний суд України залишив у силі відповідне рішення суду першої інстанції – Голосіївського районного суду Києва, і скасував рішення Апеляційного суду Києва, який раніше частково задовольнив позов Бланка.

«Рішення Апеляційного суду м. Києва від 6 квітня 2017 року скасувати, рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 3 жовтня 2016 року залишити в силі. … Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає», – йдеться у постанові Верховного суду.

Максим Бланк звернувся до суду у грудні 2015 року і просив «визнати недостовірною, такою що порушує честь, гідність та його ділову репутацію інформацію, поширену на офіційному сайті Радіо Свобода». Він вимагав спростувати інформацію, поширену про нього у розслідуванні «Інфраструктура для олігарха Леоніда Юрушева», та відшкодувати йому сукупно понад 150 тисяч гривень: 100 тисяч моральної шкоди, 25 тисяч компенсації за проведення лінгвістичної експертизи і 30 тисяч гривень за послуги адвоката.

У матеріалі, до якого мав претензії залізничник Максим Бланк, йшлося про олігарха Леоніда Юрушева, колишнього роботодавця цього екс-чиновника, та їхній спільний бізнес. Зокрема, у розслідуванні журналісти зіставили два факти, зауваживши, що з того моменту, коли Бланк потрапив до «Укрзалізниці», Дніпропетровський завод з ремонту й будівництва вагонів, який належить Юрушеву, почав активно вигравати тендери держпідприємства на ремонт пасажирських вагонів.

За даними видання «Наші Гроші», упродовж 2014 року сума отриманих підрядів, що склала майже півмільярда гривень, – колосальна, враховуючи те, що раніше «Дніпровагонрембуд» мав одиничні замовлення. Після заснування «Вісника держзакупівель» у 2008 році було опубліковано дані про державні підряди Дніпропетровського заводу на 926,43 мільйона гривень. З цієї суми на літо 2014 року припали 464,6 мільйона гривень, йдеться у розслідуванні «Схем».