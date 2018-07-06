Журналісти викрили схему масового ввезення «євроблях» за участю громадян Білорусі

Громадян Білорусі масово використовують у схемі ввезення нерозмитнених автомобілів з європейською реєстрацією через митні пости на україно-білоруському кордоні. При цьому білоруси виконують лише роль водія-нерезидента за невелику плату, але це дає змогу українському покупцю рік користуватись автомобілем, не сплачуючи митні платежі в бюджет країни. Така схема призводить до масового порушення Митного кодексу України, згідно з яким користуватись автомобілем в такому разі має право лише той, хто його завіз. Все це відбувається за мовчазної згоди та на очах у самих митників, йдеться в розслідуванні програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

За даними, отриманими «Схемами» зі своїх джерел в ДФС, лише за травень 2018 року через митний пост Доманове (Волинська область) майже 3000 тисячі нерозмитнених автомобілів з європейською реєстрацією, були завезені саме громадянами Білорусі.

Журналісти білоруської редакції Радіо Свобода проїхалися декількома прикордонними населеними пунктами Білорусі, де мешкають особи, які за даними “Схем”, отриманих від джерел на митниці, у 2018 році ввозили нерозмитнені автомобілі на європейських номерах в Україну. Частина із них визнала: машини до України таки ввозили. Житель села Заостровеччя розповів журналістам, що за такою схемою ввозили авто кілька десятків його односельців, і за це посередники їм платили по 20 доларів.

«Я просто брав паспорт. Там таксист брав, людей шість із собою. Там з нашого села людей 40-50 вже їздили. Мені просто зателефонували, сказали: хочеш заробити 20 доларів? «Звісно, – кажу: – А що треба?» Нічого, тільки паспорт, щоб не було там ні судимості, нічого. Кажу: «Все нормально. У мене робота є, працюю, як належить, на державному підприємстві». Грошей, думаю, 20 доларів не завадить. Я поїхав. Нас розсадили по різних машинах. Як він сказав, це можна робити лише раз на рік», – розповів він.

Як ідеться у розслідуванні «Затемнення на Волинській митниці», схема працює так. Автомобілі заїжджають з території Євросоюзу в режимі транзиту, тобто, мають право перебувати в Україні до 10 днів. Потім авто їде на пункт пропуску на кордоні з Білоруссю, виїжджає з України, однак не в’їжджає в Білорусь. На нейтральній території в автомобіль сідає громадянин Білорусі, який має довіреність від власника авто. Він заїжджає в Україну, виходить з авто і невдовзі, іноді пішки, повертається до Білорусі. Автомобіль залишається у користувача-українця, який також отримує довіреність від власника.

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У такому варіанті – режимі тимчасового ввезення – авто з іноземною реєстрацією може перебувати в Україні до одного року.

«Непрозоре ввезення таких автомобілів - стало джерелом доходу для цілого прошарку нечистих на руку бізнесменів. Але вони діють не самостійно. Все це відбувається на очах митників на кордоні», – йдеться в розслідуванні.

Очільником Волинської митниці є Віктор Кривіцький. Його телефони на час виходу сюжету були відключені, а на запитання журналістів у месенджері він також не відповів.

У Державній фіскальній службі запевняють, що перевіряють транспортні засоби, які перетинають кордон України.

«Перевіряємо ми їх шляхом запитів на інші країни, і ці запити митниця не має право перевіряти напряму. Ми кожного разу працюємо через міжнародні угоди, а тому залучаємо ДФС та МЗС. Як тільки транспортний засіб заїжджає на митний пост, він там може перебувати максимум 4 години, що ми можемо там затримати і подивитись. Але інколи буває так, що відповідь приходить за два тижні, три тижні після того, коли ми його дали. І в цьому випадку ми не маємо права тримати людину так довго. Волинська митниця масовість цих порушень фіксує останні два роки точно. І ми кожного разу кажемо про те, що митниці бракує повноважень, щоб навести порядок у цій сфері», – стверджує речниця Волинської митниці ДФСУ Валентина Черниш в коментарі «Схемам».

Голова Державної фіскальної служби Мирослав Продан не відповів на надіслані йому запитання стосовно описаної схеми на Волинській митниці.

У Верховній Раді зараз зареєстровано кілька законопроектів, спрямованих на розв’язання проблеми із ввезенням авто із іноземною реєстрацією. Врегулювати питання щодо надмірної кількості автівок на єврономерах в Україні пропонують за рахунок зменшення акцизного податку на авто, скасування екологічного обмеження на розмитнення щодо стандарту «Євро-5» та посилення контролю, зокрема, через збільшення штрафів.