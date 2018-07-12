«Схеми» зафільмували нічну зустріч Ситника вдома у президента Порошенка

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник відвідував будинок, у якому мешкає президент України Петро Порошенко у Козині. Зустріч відбулася пізно ввечері 26 квітня. У цей же час біля воріт резиденції були зафіксовані автівки, якими користується депутат Олександр Грановський. Про це повідомляє програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

«Схеми» зафільмували, як авто з номерними знаками, які використовує Олександр Грановський, і авто, яким користується Артем Ситник, стояли біля будинку Порошенка у Козині пізно ввечері 26 квітня – і одночасно виїхали звідти.

Директор НАБУ підтвердив, що справді був удома в президента.

«Точно дату не пам’ятаю, але десь декілька місяців тому… я два рази був. Зустріч була якраз тет-а-тет, і вона стосувалася питання антикорупційного суду», – сказав Ситник у коментарі «Схемам».

«Говорилося про участь міжнародних експертів в компетенції цього суду. Я зайняв позицію таку, що немає ніяких компромісів – тобто повинно бути те, що з самого початку пропонувалось експертним середовищем і нашими міжнародними партнерами», – розповів Ситник.

Він вважає, що ця зустріч не була таємною.

«Я ж не приховую нічого… Можна було б змінити номер автомобіля, і в принципі там взагалі не було б питання, хто приїжджав на цю зустріч», – сказав Ситник на ремарку про те, що якби журналісти не зафільмували його авто, про цей візит, ймовірно, ніхто б не дізнався.

Водночас директор НАБУ стверджує, що того вечора розмовляв тільки із президентом у форматі тет-а-тет, а з депутатом Грановським, якого називають «куратором» президента у судах і прокуратурі, не бачився і не спілкувався.

«Грановського я, звичайно, знаю, він також колись приїжджав в НАБУ також з приводу антикорупційного суду, – розповів Ситник. – Він же депутат, він же повинен голосувати».

На запитання, чи є прийнятною ситуація, коли директор незалежного антикорупційного органу вночі приїжджає додому до президента, Ситник відповів так: «Було приємно, що думка НАБУ важлива для учасника цього процесу (створення антикорупційного суду – ред.), тому що в нас є… була комунікація з главою держави з приводу створення антикорупційного суду».

Депутат Олександр Грановський на запитання «Схем» щодо цієї зустрічі не відповів.

Також журналісти надіслали запит президентові із запитаннями щодо зустрічі із директором НАБУ. Редакція опублікує відповідь, тільки-но отримає її.

Надалі «Схеми» впродовж двох місяців моніторили домашніх візитерів президента, але з того часу кортеж президента або не їхав додому після роботи, або після заїзду Петра Порошенка до його резиденції журналістам не вдавалося побачити у Козині жодного з його відвідувачів.

У червні 2018 року Верховна Рада після тривалих дискусій підтримала два президентські законопроекти – про Вищий антикорупційний суд і про утворення такого суду.

Національне антикорупційне бюро України – правоохоронний орган, який розслідує кримінальні корупційні правопорушення, вчинені вищими посадовими особами держави. НАБУ утворене 16 квітня 2015 року указом президента. Президент України, згідно із законом, не підслідний НАБУ. Детективи бюро здійснюють досудове розслідування у справах, державне обвинувачення у яких представляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.