До депутата Кононенка їздять власники енергетичного бізнесу – «Схеми»

Народний депутат Ігор Кононенко, якого називають куратором енергетичного сектору країни, у себе в офісі регулярно проводить зустрічі з власниками енергетичного бізнесу в Україні. Про це йдеться у розслідуванні «Схем» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) «Ігор Кононенко. Прийом громадян».

Журналістам програми вдалося зафіксувати, як до будівлі, де розташований офіс близького товариша президента України Петра Порошенка Ігоря Кононенка, за короткий проміжок часу приїжджали одразу три бізнесмени з інтересами в енергетичній сфері.

Перший – Віталій Кропачов, який за останні кілька років спромігся вирости з рівня донбаського бізнесмена до бізнесмена національного масштабу, йдеться у розслідуванні. Зокрема, українські ЗМІ неодноразово стверджували, що Кропачов став контролювати роботу декількох вугільних шахт та вугільнозбагачувальних фабрик, які раніше входили до сфери впливу «сім’ї» президента-втікача.

​Другий – донедавна російський, а тепер український бізнесмен Павло Фукс. Починаючи з 2015 журналісти почали писати про перехід під його контроль низки українських компаній, якими раніше володіли посадовці часів Януковича. Зокрема, мова про бізнес, пов’язаний з видобутком газу з українських надр.

«Наскільки стверджують джерела, під його контролем на ринку опинилася компанія Golden Derrick, яка раніше належала міністру енергетики часів Януковича Едуарду Ставицькому», – розповів головний редактор «РБК-Україна» Сергій Щербина.

І третій бізнесмен, який приїжджав до офісної будівлі, – колишній народний депутат Анатолій Шкрібляк. За спостереженнями «Схем», туди його завів чоловік, чия родина, схоже, має дружні стосунки з родиною Кононенка – Сергій Міщенко. Раніше він працював в МВС часів Віталія Захарченка, а згодом – у Державній фіскальній службі.

Водночас сам Ігор Кононенко – постійний гість Адміністрації президента, куди потрапляє не через парадний вхід, а, наприклад, через ворота з іншого боку.

«Схеми» звернулися за коментарями до усіх бізнесменів. Павло Фукс спочатку сказав, що не пам’ятає цієї зустрічі, а потім припустив, що міг бути у спортзалі «5 елементу» – клубу, який межує з офісним приміщенням. Водночас, як перевірили потім журналісти, проходу з офісу до спортивного клубу немає, там окремий вхід. Віталій Кропачов відповів, що не зустрічався з Кононенком, а за номером Анатолія Шкрібляка відповів чоловік, який представився помічником і пообіцяв передати питання «Схем», як тільки бізнесмен повернеться з відпустки.

Щодо зустрічей у столичному бізнес-центрі «Схемам» не вдалося поспілкуватися і з Ігорем Кононенком. В кулуарах парламенту журналісти його не бачили. Журналісти спробували зв’язатися також телефоном, через смс та Facebook, однак до виходу сюжету у ефір відповіді так і не отримали.

«Усі ці контакти не схожі на випадкові, і говорять радше на підтвердження тези, що саме Ігор Кононенко в оточенні президента курує одну з найбільш грошовитих сфер – сферу енергетики, – контролюючи державні органи влади, до компетенції яких належить ухвалення рішень, від яких цей бізнес залежить», – йдеться у розслідуванні «Схем».

Раніше у медіа неодноразово заявляли про те, що бізнес-партнер Петра Порошенка, народний депутат Ігор Кононенко, користуючись своєю впливовістю, виконує роль куратора однієї з найбільш грошовитих сфер в житті держави – енергетичної.