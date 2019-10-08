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08 Жовтень 2019, Київ 20:11
Новини | Спорт

Футбол: Бастіан Швайнштайгер завершив кар’єру гравця

У складі збірної Німеччини Швайнштайгер перемагав та був бронзовим призером чемпіонатів світу

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Німецький півзахисник, чемпіон світу з футболу 2014 року Бастіан Швайнштайгер завершив кар’єру гравця.

«Час настав. Я б хотів подякувати вам і моїм командам – «Баварії», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» та збірній Німеччини», – написав 35-річний Швайнштайгер у Twitter.

Швайнштайгер був чемпіоном Німеччини, володарем кубків Німеччини та Англії, перемагав у Лізі чемпіонів. У складі збірної Німеччини він перемагав та був бронзовим призером чемпіонатів світу, здобував «срібло» й «бронзу» чемпіонатів Європи.

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