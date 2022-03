Scorpions змінили пісню Wind of Change на підтримку України

Німецька рок-група Scorpions змінила слова, присвячені Москві, в одному зі своїх головних хітів Wind of Change («Вітер змін»).

На концерті у Лас-Вегасі вокаліст гурту Клаус Майне замість першого рядка пісні «I follow the Moskva down to Gorky Park» (у перекладі – «Йдучи берегом Москви-ріки до Парку Горького») заспівав «Now listen to my heart, it says Ukrainia» («Тепер послухай моє серце, воно каже Україна»).

Таким чином гурт підтримав українців, які постраждали від озброєного вторгнення російських військ на територію країни.

Пісня Wind of Change була написана Клаусом Майне наприкінці 80-х років під враженням від першого візиту до СРСР. Для всього світу вона стала одним із символів демократичних змін у Радянському Союзі, а пізніше – одним із символів падіння Берлінської стіни.