Керівництво партії Шольца прибуло на переговори до Києва

Двоє високопоставлених політиків із лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії канцлера Олафа Шольца, перебувають у Києві з візитом, передає агенція DPA.

Голова партії Ларс Клінгбайль і його колега, лідер фракції СДПН у парламенті Німеччини, Рольф Мютценіх прибули до української столиці спецпотягом удосвіта 6 березня.

За повідомленнями, у них запланована низка переговорів з урядовцями, зокрема з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, та представниками парламенту.

СДПН неодноразово критикували за багаторічну політику щодо Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Критики, зокрема в Україні, звинувачують партію в тому, що вона десятиліттями неправильно оцінювала політику президента РФ Володимира Путіна і була серед політичних сил у Берліні, які вважали, що співпраця з Росією зміцнить європейську стабільність. Така позиція, зокрема, спричинила, енергетичну залежність Німеччини від Росії.

І Клінгбайль, і Мютценіх вже публічно визнали свої минулі помилкові судження стосовно політики СДПН щодо Росії. Партія планує переглянути свою зовнішньополітичну лінію, зокрема позицію щодо Росії, на партійній конференції у грудні.