Американський актор Стівен Сігал заявив, що хотів би стати губернатором у Росії

Голлівудський актор Стівен Сігал, який має російське громадянство і нещодавно був призначений на посаду спецпредставника МЗС Росії з гуманітарних зв’язків зі США, заявив, що хотів би стати губернатором Приморського краю Росії. Про це він сказав на зустрічі з глядачами у Владивостоку на міжнародному кінофестивалі «Меридіани Тихого».

За словами Сігала, його предки по батьківській лінії з Примор’я. Він хоче вивчати Приморський край, бачити більше. «І стати вашим губернатором», – цитує слова актора російський «Інтерфакс».

Стівен Сігал отримав російське громадянство два роки тому. Паспорт йому видав особисто президент Росії Володимир Путін. Також у актора є американський і сербський паспорти. Сігал був серед запрошених на інавгурацію президента Росії Володимира Путіна в травні 2018 року, а також серед гостей на параді до Дня перемоги на Красній площі в Москві.

У США актора підозрюють у домаганнях до кількох актрис і журналісток. Всього про це заявили понад 10 жінок. Він звинувачення відкидає.

16 вересня в Приморському краї Росії відбувся другий тур виборів губернатора. 20 вересня крайова виборча комісія за рекомендацією ЦВК Росії скасувала підсумки голосування через масові порушення і фальсифікації. Нові вибори губернатора Примор’я мають відбутися через три місяці.