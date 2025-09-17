Арештований у РФ французький велосипедист, який намагався побити світовий рекорд, перебуває в СІЗО Уссурійська

Громадянина Франції Софіана Сехілі, який намагався побити світовий рекорд із перетину Євразії на велосипеді і був затриманий у Росії, помістили до СІЗО Уссурійська. Про це повідомили російське агентство «Інтерфакс» і держагентство ТАСС із посиланням на голову Громадської наглядової комісії регіону Володимира Найдіна.

Голова ОНК заявив, що в камері Сехілі перебуває не один і має «все необхідне», у тому числі телевізор. За його словами, скарг на умови утримання Сехілі не було.

Сехілі затримали на початку вересня. Він виїхав з Лісабона 1 липня і планував побити світовий рекорд з перетину Євразії велосипедом. Його останнім пунктом був російський Владивосток.

Сехілі перетнув декілька країн і частину шляху подолав через Росію: в’їхавши з Грузії, він залишив країну в Астраханській області, після чого продовжив шлях через Казахстан, Таджикистан і Монголію.

2 вересня велосипедист повідомив, що в’їхати до Росії з Китаю йому не вдалося. Це поставило під сумнів можливість побити рекорд німця Йонаса Дейхмана, який у 2017 році перетнув Євразію за 64 дні, дві години і 26 хвилин.

До закінчення маршруту Сехілі залишалося близько 400 кілометрів.

Сехілі – 44 роки. Він був кінодокументалістом, але 2012 року залишив цю роботу, щоб зайнятися велоспортом. Із того часу він взяв участь приблизно у 20 багатокілометрових заїздах, перемігши в 11 із них. Серед них Tour Divide, гонка протяжністю 4500 кілометрів від Канади до Мексики.